20 марта начинается новый астрологический год: что ждать от него разным знакам Зодиака

20 марта 2020 года – день весеннего равноденствия. В этот же день начнется новый астрологический год, астрономическая весна.

Сегодня произойдет максимальное сближение на ночном небе Марса и Юпитера. Соединение этих двух планет будет хорошим поводом для привлечения в жизнь позитивных мыслей. Астрологический год начнется весьма бурно и ярко.

Об этом пишет slovofraza.

Каким будет новый астрологический год

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20 марта годом начнет управлять Луна. Разумеется, это по-разному скажется на удаче каждого из Знаков Зодиака. Самые важные темы лунного влияния — это материнство, здоровье. Луна помогает нам отдыхать, строить родственные отношения. Эти темы станут самыми главными в течение следующих двенадцати месяцев. Луна двойственна по своей натуре, поэтому помогает людям, которые сфокусированы на духовных началах, но и не забывает про материалистов. Он подскажет, как Луна будет влиять на вашу жизнь в самых разных сферах жизни. Что касается самого дня «нового года», то 20 марта будет ярким и незабываемым. Энергетика этого дня очень полезна для новых начинаний, флирта и романтики.

Советы Знакам Зодиака

Само собой, астрологи не обошла стороной каждый из Знаков, дав всем нам короткие и емкие советы на будущий астрологический год. Они касаются того, в какой сфере стоит обращать наибольшее внимание на проблемы.

Овен: тема семьи для вас станет самой важной. Необходимо оказывать близким поддержку и не бояться просить о помощи в трудные минуты.

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Телец: представителям этого Знака лучше не фокусироваться на второстепенных проблемах. Астролог советует заниматься личными делами, избегая излишней открытости.

Близнецы: Близнецам стоит больше думать о работе, своем финансовом положении и быть предельно осторожными в процессе совершения покупок.

Рак: мнение окружающих будет крайне опасным. Важно помнить о самостоятельности и бороться со страхами. В делах и в любви потребуется смелость.

Лев: Львам стоит остерегаться чувства опустошенности и отрешенности. Важно чувствовать присутствие рядом близких людей, отвечать взаимностью на любовь и доброту.

Дева: пришло время забыть о прошлом и сфокусироваться на будущем. Нельзя оставлять нерешенными внутрисемейные проблемы и неурядицы в отношениях.

Весы: тема общественного признания для Весов будет самой актуальной. Не стоит торопить события и позволять тщеславию управлять вами.

Скорпион: в новом астрологическом году Скорпионам стоит больше внимания уделять своим собственным чувствам. Мнение окружающих не поможет решить проблемы.

Стрелец: в предстоящие двенадцать месяцев не стоит рисковать лишний раз и подвергать себя серьезным испытаниям. Спокойная обстановка будет более приемлемой.

Козерог: Козерогам придется справляться с трудностями в одиночку. Большинство неурядиц будет касаться взаимоотношений с людьми, в том числе и в семье.

Водолей: представителям этого Знака стоит больше посвящать себя своему здоровью. Стоит остерегаться неполадок с настроением, более тщательно планировать дела.

Рыбы: Рыб в новом астрологическом периоде ожидают проблемы в общении с людьми и творческий застой, с которым можно справиться повышением мотивации.