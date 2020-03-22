Астролог составила гороскоп на неделю 23-29 марта

День агрессивных энергий и эмоций. Увеличивается количество производственных конфликтов, разговоров на повышенных тонах.

24 марта Новолуние в 11:28 в знаке Овна - Луна входит в Овен и соединяется с Солнцем и негативной кармической точкой Черной Луной – активизируются кармические вопросы.

День агрессивных энергий и эмоций. Увеличивается количество производственных конфликтов, разговоров на повышенных тонах. У многих возникает желание справиться одним махом со всеми делами, копившимися в течение лунного месяца. Сатурн, планета норм, правил и ограничений, перешел в знак свободы – в Водолей, что приносит важные социальные изменения. Ощущается некоторое облегчение после напряженной предыдущей недели, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

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Не торопитесь - боевое настроение этого периода нужно соизмерять с реальными возможностями. Прилив энергии и усиление волевых качеств. На фоне повышенной эмоциональности, есть большая вероятность того, что активная деятельностью может привести к травмам или перерасходу энергии и упадку сил. Жесткие временные ограничения будут ощущаться очень тяжело, по возможности, избегайте всего, что требует конкретных ответов и выполнения работы в четко определенные сроки.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный период для деловых и личных контактов, активного взаимодействия. Особую значимость приобретают общественные связи и деятельность, сотрудничество. Финансовый успех, одноразовые поступления, прибыль от вложений. Хорошее время для вложений, оказания или получения финансовой поддержки. Налаживаются отношения в коллективе, с партнерами и начальством. Неделя благоприятна для переговоров, совещаний, подписания контракта, выступлений.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам требуется больше информации, общения и разнообразия. Вы ощущаете потребность расширить свои знания, поработать с новыми идеями. Хорошее время для возобновления общения со старыми знакомыми, школьными приятелями, может появиться много мелких дел и хлопот, но все это будет доставлять удовлетворение, отвлечет от тревожных мыслей, касающихся общей ситуации в мире. Период благоприятен для передачи и восприятия информации. В это время находятся неожиданные решения для старых проблем.

РАК

Вы почувствуете себя свободнее, исчезнет привычное напряжение и тревога. Но вас может одолевать сонливость, плохое настроение, упадок физических сил, отсутствие бодрости и состояние неуверенности в своих силах. Неприятности возникают при взаимодействии с женским персоналом или партнерами женского пола. Домашние дела и члены семьи препятствуют решению деловых вопросов. Лучше все же воздержаться от операций с недвижимостью, ремонта помещения, от вложения денег, а также от принятия важных решений.

ЛЕВ

На этой неделе необходима бдительность и осторожность во всем. Вероятны осложнения, которые могут быть для вас своего рода экзаменом. Эмоциональное напряжение будет способствовать процессу становления вашей личности. Осложняются дружеские связи, а отношения с партнерами и семейная жизнь не приносят удовлетворения. Может произойти расставание на некоторое время или просто отчуждение в отношениях с партнерами. Не просто решаются дела, связанные с продажей и приобретением недвижимости, с финансовыми вложениями.

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ДЕВЕ

Уединение способствует гармонизации вашего внутреннего состояния. Усиливается творческое воображение и интуитивное восприятие мира. При этом, увеличивается вероятность быть обманутыми или упустить важные детали при переговорах и решении важных задач. Большее значение оказывают на вас предубеждения и предрассудки. В целом это неблагоприятные дни для общественных контактов, лучше отложить подписание соглашений и важных документов. Появляется запутанность домашних и личных дел.

ВЕСЫ

Материальные успехи достигаются, прежде всего, благодаря выдержке или упорному труду. Возможно возникновение новых перспективных проектов и деловых отношений. Партнерство и знакомства развиваются медленно и с дипломатической осторожностью. Неделя подходит для решения вопросов совместных финансов, распределения прибыли и долговых обязательств. Подходящий период для обновления и преобразования семейных и любовных отношений. Возникает шанс исправить прошлые неудачи в материальных вопросах.

СКОРПИОН

Существует предрасположенность к кардинальным решениям, основанных на эмоциях, а не логических выводах. В результате чего, позже, можно пожалеть об этом. Успешно осуществите проекты, которые требуют терпения и сосредоточенности. Вокруг вас складывается здоровая рабочая обстановка. Может возникнуть удачные обстоятельства для решения вопросов с недвижимостью, ремонтом, внутренних проблем фирмы. Влияние домашних забот или вмешательство членов семь оказывается на удивление позитивным.

КОЗЕРОГ

Для развития вам будет обязательно необходима какая-то оригинальная система. Важная задача для вас - преодолеть чувство отстраненности и отчужденности от окружающих людей. В этом вам поможет принятие новых методов, нестандартных идей коллег и коллективная работа по их исследованию. Недостаток друзей в прошлом может породить необходимость установить дружеские взаимо­отношения. Если же у вас много друзей, возможно, вы осознаете, что вашей дружбе недостает привязанности и ответственности и что лучше качество, чем количество.

ВОДОЛЕЙ

Сужается круг дружеского общения. Это может быть связано со сменой места жительства, сменой интересов, большой загруженностью на работе. Неделя проверки на прочность существующих дружеских связей. Надёжные и преданные друзья остаются, ненужные связи отпадают сами. Поддержку в начинаниях могут оказать влиятельные друзья, люди старшего возраста. Это хороший период для планирования, постановки долгосрочных целей. Подходящее время наметить шаги для их реализации, найти людей, которые помогут в их осуществлении.

РЫБЫ

Проявляется большая чувственность, мгновенная реакция на любое воздействие. Решению важных вопросов может помочь интуиция, подсознательная деятельность. Но следует опасаться обмана, особенно со стороны женщин. Некоторые обстоятельства окажутся для вас непонятными, а информация - недоступной. Не торопитесь принимать решения. Если вы уверены в своих отношениях, можете использовать этот период для их гармонизации, проникновенных бесед, совместного участия в мероприятиях.