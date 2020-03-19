Астролог рассказал, когда коронавирус уйдет из Украины

Астролог Влад Росс дал свою оценку развития событий в Украине, связанных с COVID-19.

Коронавирус в Украине затронул уже 16 человек, двое из них умерли. Известный астролог Влад Росс дал свою оценку развития событий в Украине, связанных с COVID-19. Астролог ответил на самый главный вопрос украинцев, когда же коронавирус уйдет из нашей страны.

Об этом пишет "РБК Украина".

Читайте такжеВесеннее равноденствие 20 марта: для каких знаков Зодиака этот день станет судьбоносным

Влад отметил, что вирус покинет нашу страну, как только температура воздуха будет больше +20 градусов. По его мнению, лучше всего время карантина "пересидеть" в жарких странах. Для этого лучше всего подойдет Египет или ОАЭ.

Астролог отметил, что в таких странах, как Таиланд и Индонезия вирус был зафиксирован, но летальных случаев не было, так как там постоянно высокая температура воздуха. Все пациенты в этих странах выздоровели.

Кроме того после 10-го апреля в Украине ожидается потепление, что также притормозит распространение инфекции.

"Хочу успокоить украинцев: коронавируса в нашей стране не будет. Для зодиакального знака Тельца нет никаких указаний на подобные угрозы, а Украина, как известно, под Тельцем. Были предпосылки ожидать эпидемий в странах, находящихся под Стрельца (Южная Корея и Италия) и влиянием Козерога (Китай)", – сказал астролог.

Влад Росс отметил, что эпидемия будет в Иране и Ираке. Он считает, что максимум, нам угрожают единичные случаи заболевания инфекцией, так как украинцы путешествуют намного меньше, чем европейцы. Кстати, астролог не видит угрозы и от трудовых мигрантов, которые начали возвращаться в Украину.