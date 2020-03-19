Перемены ждут Овнов, Близнецов, Стрельцов и Рыб.

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, чья жизнь в конце марта глобально изменится.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

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Вы будете настроены положительно на любые перемены – можете внезапно сорваться с места и переехать в другое жилье или даже город, сменить работу или увлечься новым хобби. Кроме того, вы сможете вовремя использовать предоставленный вам шанс и таким образом улучшить свое материальное положение.

Близнецы

У вас в жизни начинается период, когда удачная полоса будет сменяться неудачной. Но не стоит отчаиваться, во-первых, он продлится всего лишь до первых чисел апреля, а во-вторых, вас это подбодрит и поможет выявить свои сильные стороны. Окружите себя влиятельными людьми – так вы сможете улучшить свое благосостояние.

Стрелец

Начинается период, когда вы можете начать свою жизнь с чистого листа. Вы смело можете выбирать любое направление и двигаться в удобном для вас темпе – все будет получаться хорошо. Смело можете менять прическу, работу, место жительства и даже стиль жизни. Ближе к концу месяца встретите любовь всей вашей жизни.

Рыбы

Сейчас у вас есть все шансы значительно улучшить свою жизнь. Для начала наладьте отношения с окружающими и окружите себя правильными людьми. Отношения в семье должны строится на доверии, любви, понимании и взаимоуважении. Наладьте отношения с любимым человеком. На работе проявите инициативу, это поможет вам стать заметнее в глазах начальника и получить новую должность.