Гороскоп на 19 марта: что ждет завтра Близнецов, Львов и Рыб

Астрологи составили гороскоп на четверг 19 марта 2020.

Астрологи составили гороскоп на четверг 19 марта 2020.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Откажитесь завтра от общения с людьми, которые вгоняют вас в уныние или заставляют злиться.

Телец

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Советуем завтра отказаться от роли всезнающего преподавателя и давать советы лишь тем, кто их попросил.

Близнецы

Очень благотворно на вас повлияет разбор вещей, которые давно уже вам не нужны. Выбросите все лишнее!

Рак

Оглянитесь назад и сделайте что-нибудь с многочисленными “хвостами”, которые мешают вашему продвижению вперед.

Лев

Откажите завтра человеку, который попросит деньги, дело в том, что отдавать вам их будут очень долго.

Дева

Не слушайте даже авторитетных собеседников, ответ на вопрос, который вас интересует, можете найти только вы сами.

Весы

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Вы завтра можете проявить высокий уровень внимательности на работе, попробуйте заняться чем-нибудь полезным, ошибку точно не пропустите!

Скорпион

Помните, что идеальных людей не бывает, и даже если ваш партнер допустил ошибку, вы обязаны его поддержать.

Стрелец

Сложатся очень благоприятные обстоятельства для реализации давно задуманного!

Козерог

Думайте о себе и своей жизни, вы упускаете нечто важное в попытках помочь кому-то еще.

Водолей

Не самое хорошее время для решения разного рода профессиональных вопросов.

Рыбы

Постарайтесь проявить такт по отношению к обиженному человеку, даже если причиной его расстройства стали не вы.