Разные знаки зодиака по-разному относятся к суевериям.

Разные знаки зодиака по-разному относятся к суевериям. Кто-то скептически перелистывает гороскопы и считает себя хозяином своей судьбы, а кто-то с опаской прислушивается к предсказаниям и верит в народные приметы, считая их кладезем народной мудрости.

Астрологи рассказали, как високосный год влияет на разные знаки Зодиака, пишет slovofraza.

Овен

Читайте такжеАстролог составила подробный гороскоп на апрель для всех знаков Зодиака

Представители знака Овен особо не подвержены страхам и суевериям. Нельзя сказать, что они легко встречают сложности, которые, возможно, приносит високосный год, но относятся к этому философски.

Телец

Тельцы уверенно и твердо стоят на собственных ногах, так что мало прислушиваются, что там говорят окружающие об особенностях високосного года или пятницы, 13-го. Они даже способны высмеять слишком суеверных друзей.

Близнецы

У Близнецов может быть одновременно несколько суждений и мнений относительно причин их неприятностей. С одной стороны, виноват високосный год. С другой, самим надо быть осмотрительнее. С третьей, … ну, и так далее.

Рак

Раки очень суеверны и мнительны. Именно они будут выискивать неприятности даже там, где их нет. И уж точно не пропустят все фатальные знаки високосного года, со словами: “я же говорил!”, “вас же предупреждали!”

Лев

Рациональные и реалистичные Львы не могут похвастаться особой суеверностью. Но вот переложить ответственность за несостоявшиеся проекты на неблагоприятный год, абстрактные понятия или пустые ведра они будут не против.

Дева

Девы долго и нудно будут скептически оценивать предупреждения в свой адрес о всяких там приметах и суевериях и даже могут раскритиковать окружающих. Но вот в случае неудачи могут надолго призадуматься.

Весы

Читайте такжеАстролог назвала знаки Зодиака, которых в марте ждет внезапное богатство

Весы чаще всего бывают в курсе всевозможных примет, особенно если это касается близких или их самих. Так что ко всем событиям високосного года они относятся со всей серьезностью, выискивая в них знаки судьбы.

Скорпион

Скорпионы, пожалуй, как никто другой из знаков зодиака, знают все особенности високосного года, проверяют приметы и верят в легенды. Да к тому же еще и, в зависимости от полученной информации, умеют влиять на свою судьбу.

Стрелец

Стрельцы скептически настроены к утверждениям, что все неприятности на них сваливаются, потому что год високосный. Но в то же время, они с интересом и уважением относятся к народным поверьям и преданиям.

Козерог

Козерогов отличает недоверие к тому, что какие-то там приметы способны повлиять на их жизнь, даже в високосном году. Они больше склонны подвергнуть сомнению собственные силы, чем пинать на суеверия.

Водолей

Эксцентричные Водолеи, скорее, сами придумают себе приметы и легенды, чем будут прислушиваться к уже существующим. И уж точно никому не позволят испортить себе настроение какими-то суевериям.

Рыбы

Рыбы могут со всей серьезностью подойти к вопросу изучения сонников, гороскопов и поверий. Они соблюдают все астрологические рекомендации и не на шутку расстраиваются, если вдруг их ждут тревожные предсказания.