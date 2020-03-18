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Астролог назвала знаки Зодиака, которых в марте ждет внезапное богатство

08:17, 18 марта 2020
Астрология
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Четыре знака в конце текущего месяца ждет финансовый успех / zinoti.lt

Известный астролог Тамара Глоба составила прогноз по знакам Зодиака на март 2020 и назвала четыре знака, которых в конце текущего месяца ждет финансовый успех.

Об этом пишет Topnews.

Овен

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У Овнов в марте ожидаются денежные поступления, причем в больших объемах, что станет неожиданностью для представителей этого знака Зодиака. Специалист рекомендует не тратить лишние средства на покупки, а вложить их в дело под проценты. Этот месяц подходит для накоплений и инвестиций, но не для больших трат.

Близнецы 

Близнецы в марте 2020 получат неожиданную прибыль. Представителям этого знака Зодиака также не рекомендуется тратить финансовые поступления, однако можно позволить себе мелкие покупки, которые точно принесут вам позитивные эмоции. Не ввязывайтесь в этом месяце в кредиты и не давайте взаймы.

Весы

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Финансовую прибыль Весам принесет участие в различных проектах в марте 2020. В итоге вы сможете выгодно вложить полученные средства, что сделает вас настоящим везунчиком в глазах других. Особенно повезет тем, кто занимается деятельностью в сфере коммуникаций, например, в журналистике, образовании и других подобных занятиях.

Водолей

У Водолеев в середине марта 2020 неожиданно появится возможность дополнительного заработка. Деньги не придут к вам просто так - придется как следует поработать, но полученный результат порадует вас своей финансовой стороной. Настоящий взлет переживут представители творческих профессий. Представителям других сфер рекомендуется избегать ненадежных партнеров.

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Теги: #астролог#Гороскоп