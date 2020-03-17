Гороскоп на среду, 18 марта: что ждет завтра все знаки Зодиака

День хорош для того, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска.

Завтра главной темой в гороскопе обещают быть деньги и все, что с ними связано. Звезды предупреждают: в этот день любой поход в магазин может обернуться непредсказуемыми тратами, которые способны пробить в вашем кошельке внушительную брешь. Вообще, любые игры с финансами завтра не приветствуются, особенно это касается игры на бирже и других рискованных операций – риск потерь и роковых ошибок чрезвычайно высок.

В то же время, день хорош для того, чтобы энергично претворять в жизнь давно продуманные планы, не предполагающие риска. Займитесь такими вещами, как учеба, обустройство дома, творчество – все это сулит вам успех, пишет "1001 гороскоп".

Овен

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Завтра дело, которому Овен посвятил много времени и сил, способно наконец-то принести свои приятные плоды. Это может быть финансовая прибыль, премия, моральная отдача, признание заслуг или просто приятный сюрприз – одним словом, успех в любом его виде. Впрочем, Овен не будет склонен расслабляться. Наоборот, завтра успех мобилизует его и заставит действовать активнее, ведь одно дело – видеть цель, а другое – чувствовать, как благодаря твоим стараниям, она становится все ближе.

Телец

Завтра Телец превзойдет себя в умении не только заводить знакомства, но и сводить их на нет. Энергии, которую дарит ему день, хватит для того, чтобы обзавестись новыми связями, как романтическими, так и деловыми. А вот что касается старых знакомых, то тут дело обстоит наоборот: Телец завтра будет отличаться несдержанностью и рискует испортить отношения даже с лучшим другом. Чтобы этого не произошло, ему следует держать свои обидные высказывания при себе – то есть так, как будто бы он общается с незнакомцем.

Близнецы

Завтра в Близнецах может внезапно проснуться ревность! Причем, не обязательно, что это чувство будет направлено на любимого человека и что у Близнецов будет для этого повод. Друзья, родные, коллеги по работе – практически любой завтра рискует стать объектом необъяснимой ревности и собственнических настроений Близнецов. Звезды гороскопа советуют не поддаваться соблазну выяснять отношения – ни к чему хорошему это не приведет. Лучше задумайтесь о том, что друзья ваших друзей – не обязательно ваши соперники. Они могут стать и вашими друзьями тоже.

Рак

Не исключено, что завтра Раку захочется с кем-нибудь посоревноваться! Здоровый азарт у него способно разжечь все, что угодно, главное, чтобы окружающие поняли: Рак не хуже других. Не противьтесь этому импульсу – завтра он способен внести изюминку и элемент игры в вашу жизнь. Главное, чтобы все было в меру, и соревнование не превратилось у Рака в доказательство своего превосходства.

Лев

Завтра Льву могут оказаться по плечу вещи, на которые он был неспособен еще месяц или даже неделю назад! Звезды гороскопа придадут ему активности и решительности, а еще – удачливости в делах. Благодаря этому, Лев будет точно знать, что ему делать и как. Единственное «но»: он будет знать и то, что должны делать другие. Окружающим вряд ли понравится мысль запрячься в упряжку Льва, поэтому на протяжении дня Льву следует приготовиться к их слабым попыткам протестовать.

Дева

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Завтра Дева будет полна энергии и уверенности в себе! Ситуация вынудит ее то и дело оказываться в центре внимания, однако Дева не ударит в грязь лицом. Она сумеет не только справиться со своими обязанностями, но и показать себя при этом в выгодном свете. Правда, завтра Деве следует приготовиться к тому, что такое нескромное поведение может спровоцировать откровенную зависть окружающих. Впрочем, это небольшая цена за то, чтобы целый день чувствовать себя на коне.

Весы

Завтра для Весов актуальна формула: «Всё в дом!». Их действия будут направлены на то, чтобы принести пользу своей семье, близким людям или самому жилищу – к примеру, сделав перестановку или обустроив домашнее пространство. Звезды гороскопа обещают, что любые шаги и покупки в этом направлении окажутся удачными, порадовав и самих Весы, и их близких. Главное для них завтра – не сравнивать свой быт с чьим-нибудь еще, иначе Весы рискуют на пустом месте испортить себе настроение.

Скорпион

Завтра Скорпион будет находиться в водовороте событий! Звезды гороскопа наделяют его такими качествами, как энергичность, быстрота принятия решений и острый ум. Ему будет трудно оставаться на одном месте – ситуация может требовать его присутствия сразу в нескольких местах! Впрочем, Скорпион и сам будет не против такой кипучей деятельности, тем более что она обещает оказаться еще и полезной: какие-то завтрашние события или знакомства способны преподнести Скорпиону приятный сюрприз.

Стрелец

Завтра звезды гороскопа обещают Стрельцу поддержку в денежных делах! Это отличный день для того, чтобы посвятить его управлению финансами и приумножению капитала. Так что если у Стрельца есть план, как повысить свои доходы, – самое время начать его осуществлять. Разговор с начальством о прибавке зарплаты, запуск нового проекта, денежные вложения и т.д. – завтра любой шаг Стрельца в нужном направлении со временем обещает обернуться приятной тяжестью в его кошельке.

Козерог

Завтра звезды гороскопа наделяют Козерога здоровыми амбициями, инициативой и энергией, бьющей через край! Ваш удел на этот день – быть ведущим, а не ведомым, и окружающим придется с этим смириться. Люди волей-неволей будут поддерживать начинания Козерога, если же он предпочтет действовать один, то и здесь имеет шанс преуспеть. Завтра отличный день для того, чтобы Козерог разобрался с любыми делами, не откладывая их в долгий ящик. Проекты, начатые завтра, практически обречены на успех!

Водолей

Завтра Водолея может ожидать очень приятный и полезный сюрприз, причем совершенно неожиданный, буквально на пустом месте! Возможно, Водолей, идя по улице, обнаружит у себя под ногами крупную купюру. Или же он выиграет в лотерею, получит забытый долг, подарок от поклонника… Вариантов может быть множество, так что Водолею следует на всякий случай быть готовым к любым подаркам судьбы. И, чтобы не пропустить их, внимательнее смотреть по сторонам, а также себе под ноги.

Рыбы

Завтра Рыбам трудно удержаться, чтобы не пустить деньги на ветер! Ситуация то и дело будет соблазнять их сделать бессмысленную покупку или вложить крупную сумму в «надежнейшее» дело. Не поддавайтесь этому импульсу! Даже если вам кажется, что вы не проживете без этой вещи и дня, как следует все взвесьте и – отложите покупку. Чтобы не искушать судьбу, звезды гороскопа советуют Рыбам завтра обходить яркие витрины стороной и не включать телевизор, чтобы не стать безвольной жертвой рекламы.