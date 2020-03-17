Астролог назвал главных везунчиков недели: повезет трем знакам Зодиака

Астролог дал прогноз для всех знаков Зодиака на 16-22 марта.

Согласно прогнозу астролога Павла Глобы, это будет достаточно приятная неделя с некоторыми неожиданными сюрпризами со стороны звезд и планет.

Об этом говорится в его гороскопе на 16-22 марта, пишет SlovoFraza. При этом астролог выделил главных счастливчиков этого периода среди знаков Зодиака.

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Рак

На этой неделе Ракам можно выходить на любовную охоту. Можно заводить новые знакомства, приглашать понравившихся людей на свидания. Можно также попробовать перевести уже существующие отношения на новую ступень. Очень позитивными и энергетически благоприятными днями будут суббота и воскресенье, но это не значит, что в будние дни все потеряно. Эта неделя станет идеальной для трудной работы.

Скорпион

Для Скорпионов начинается время, когда изменить жизнь к лучшему поможет оптимизм, ведь актуальным станет закон притяжения мыслей. Необходимо больше думать о чем-то оптимистичном, приятном, добром. В амурных делах эта неделя будет просто идеальной. Нужно расслабиться и сосредоточиться на самом главном. Самым главным оружием соблазнения станет естественность и простота.

Водолей

Это достаточно стабильная в энергетическом плане неделя. Это идеальное время для получения новых знаний и обмена опытом, для поиска второй половинки или перевода отношений на новый уровень. Начинать проявлять активность стоит уже с первого дня недели.

Ранее астрологи в любовном гороскопе на 2020 год рассказали, какие знаки Зодиака будут счастливы в отношениях.