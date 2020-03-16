Гороскоп на 17 марта: что ждет завтра Овнов, Дев, Стрельцов и другие знаки Зодиака

Впрочем, особенность дня – стремление делать слона из каждой мухи – может обернуться и другой стороной, принеся немало пользы.

Завтра звезды гороскопа неожиданно могут напомнить вам о старых обидах или неприятных моментах. Также не исключены и другие поводы для расстройства. Ничего не поделаешь, день склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. То, мимо чего в другое время вы прошли бы, даже не заметив, завтра может вызвать в душе целую гамму чувств.

Впрочем, особенность дня – стремление делать слона из каждой мухи – может обернуться и другой стороной, принеся немало пользы. Так, завтра будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания, пишет "1001 гороскоп".

Овен

Завтра Овну необходимо настроиться на работу, однако сделать это ему будет нелегко! День потребует от него концентрации внимания и умения справляться с большим наплывом дел. Все это Овен готов продемонстрировать, однако окружающие раз за разом будут выводить его из себя, мешая сосредоточиться. Чтобы сделать все, что он запланировал, Овну следует хотя бы на время скрыться от шума и суеты. Тихое и укромное место, в котором он может запереть дверь на ключ, – вот все, что нужно Овну, чтобы свернуть завтра горы!

Телец

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Завтра Телец будет стремиться к искреннему общению! Обычные поверхностные разговоры могут его раздражать и даже приводить к обидам и стычкам. Однако если он хочет узнать какого-то человека получше, звезды гороскопа советуют Тельцу не откладывать это на другой день. Не важно, кто это – любимый человек Тельца, коллега или партнер. Поговорите с ним завтра по душам, узнайте, о чем он думает и к чему стремится. Это может стать первым шагом на пути к вашим особенным отношениям.

Близнецы

Завтра Близнецам может казаться, что они всеми силами пытаются избежать конфликтов, но конфликты сами находят их. Противостояния, обиды на пустом месте – все это будет пышным цветом расцветать там, где появляются Близнецы. На самом же деле причиной недоразумений будут именно они: день обещает выдаться горячим на эмоции, и им достаточно любой искры, чтобы заполыхало пламя! Если Близнецы не хотят провести день в спорах, им стоит спокойнее реагировать на мелкие провокации окружающих.

Рак

Завтра звезды гороскопа советуют Раку не ставить перед собой никаких грандиозных задач. Это день, когда ему не стоит ничего доказывать – ни себе, ни другим. Какие-то дела уже сделаны, а другие пока подождут. Завтра звезды советуют Раку взять временную передышку, расслабиться и отдохнуть. А если ему не сидится на месте, стоит вместо больших дел взяться за те, которые отнимут у него минимум душевных сил – к примеру, за домашнюю работу. Или хотя бы разбить один большой проект на несколько легких этапов.

Лев

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Завтра контакты Льва с окружающими будут сведены к минимуму. И виноват в этом в первую очередь сам Лев – ему будет труднее, чем обычно, общаться с людьми. Если же он все-таки заставит себя поддерживать общение, что-то хорошее из этого вряд ли получится: его раздражительность способна провоцировать ссоры. Так что звезды гороскопа советуют Льву завтра полагаться только на себя: лучше всего ему в этот день будут удаваться те дела, где он действует в одиночку.

Дева

Завтра Дева поймет смысл выражения «Вся жизнь – театр», ведь она будет играть в спектакле главную роль! Ощущение, что она находится на сцене, под светом прожекторов, может преследовать Деву весь день, заставляя ее вести себя соответственно – то есть демонстративно. Более того, Дева способна завтра примерить на себя трагическую роль, давая понять окружающим, насколько ее не ценят и не понимают. Чтобы трагедия не превратилась в комедию, Деве не следует слишком уж жалеть себя – если повод действительно есть, пусть лучше за нее это сделают другие.

Весы

Завтра звезды гороскопа обещают Весам тихий день, который лучше провести в домашних заботах или же в строительстве планов на будущее. Затейте уборку, разложите вещи по полочкам, а заодно приведите в порядок свои мысли. Весам не мешает подвести итоги тому, что было сделано в последнее время, а затем продумать план действий на ближайшее время. А вот столкновений с близкими людьми Весам завтра необходимо избегать – даже мелкие обиды способны вылиться в тяжелые ссоры.

Скорпион

Завтра Скорпион будет отличаться повышенным любопытством и желанием проникнуть в чужие тайны. Если в обычные дни его не слишком волнует, что скрывают от него окружающие, то завтра он способен приложить немало усилий, чтобы это узнать! Впрочем, ситуация может складываться так, что Скорпион невольно познакомится с чьим-то секретом или случайно выболтает свой. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему держать язык за зубами и обходить сплетников стороной.

Стрелец

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Завтра Стрелец будет вынужден то и дело вспоминать о финансовой стороне своих дел и о необходимости привести их в порядок. Это вовсе не означает, что его ожидают проблемы с деньгами – просто ситуация будет требовать уделять этому вопросу внимание. Завтра хороший день для того, чтобы Стрелец разобрался со своим личным бюджетом, посчитал прибыль и составил бизнес-план на ближайшие недели или дни. Последовав этому совету, Стрелец не прогадает!

Козерог

Завтра работоспособность Козерога может удивить даже его самого, не говоря уже о коллегах и близких людях. Глядя в корень любой проблемы, Козерог сможет сосредоточиться на ней и в итоге – подобрать к ней универсальный ключик. Научные изыскания, учеба и вообще любая работа, требующая внимательности и терпения, завтра будет удаваться Козерогу как никогда. А вот настроение способно давать сбои: завтра Козерог будет демонстрировать свою раздражительность по поводу, и без.

Водолей

Завтра звезды гороскопа советуют Водолею избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День не склоняет Водолея к тому, чтобы он сумел проявить себя в самом выгодном свете, а значит, если время терпит, лучше подождать. Зато завтра – идеальный день для того, чтобы Водолей подготовил свой будущий успех. Поработайте как следует над своим проектом, приготовьте нужные материалы, продумайте аргументы – когда придет время оказаться в центре внимания, вы сумеете поразить всех!

Рыбы

Завтра Рыбы имеют все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю. Их внутренний мир, фантазии, воспоминания и мечты смешаются с реальностью, стирая ее границы. Не удивляйтесь, если вы вдруг встретите человека из своего прошлого или же кого-то, кто очень на него похож. Или уловите знакомые черты в совершенно незнакомом месте. Не только реальность влияет на наш внутренний мир, но и наоборот. И завтра у Рыб будет прекрасная возможность в этом убедиться.