Лунный календарь на неделю 16-22 марта: благоприятные дни

Астролог рассказала о том, что можно и что нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели.

О том, что можно и что нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели - с 16 по 22 марта 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню рассказала астролог Людмила Булгакова.

Об этом пишут "Факты".

16 марта

День усиления умственных способностей, благоприятный для научной деятельности, творческих занятий, обучения, передачи накопленного опыта. Приветствуется также проявление щедрости по отношению к окружающим людям: можно - и нужно - делиться тем, что у вас в избытке.

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17 марта

День повышенной агрессивности, когда главное — сохранять душевное спокойствие и равновесие. Нельзя участвовать в интригах, встревать в чужие конфликты, злословить и сплетничать.

18 марта

День, когда новое приходит на место старого, поэтому не стоит держаться за то, что отжило свой век, будь то вещи, проекты или отношения с людьми. Удача ждет тех, чья профессия связана с творчеством.

19 марта

Из-за недостатка энергии могут нахлынуть лень и апатия, не стоит им противиться - лучше заняться любимым делом, на него силы обязательно появятся.

20 марта

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Энергетика дня беспокойная - может появиться желание спорить и ссориться из-за ерунды, хвастаться и проявлять высокомерие по отношению к окружающим.

21 марта

День, когда мысли должны быть возвышенными, а дела — благородными. Необходимо всячески избегать стресса: негативные эмоции могут не лучшим образом сказаться на здоровье.

22 марта

Тихую и благоприятную энергетику дня нельзя нарушать грубостью, злобой и бесцеремонностью - любой злой поступок повлечет за собой наказание.