Астрологи назвали два знака Зодиака, которым сказочно повезет в любви в 2020 году

Как говорят астрологи, в 2020 году двум знакам Зодиака сказочно повезет в любви.

Любовный гороскоп на 2020 год расскажет, какие знаки Зодиака будут счастливы в отношениях.

Среди счастливчиков в год Металлической Крысы - Близнецы и Лев, пишет SlovoFraza.

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Близнецы

У Близнецов в 2020 году любовная сфера в целом будет благополучной и гармоничной. Вам не избежать рутинных разборок и будничных ссор с партнером, но за ними обязательно последуют душевные разговоры и примирение. Вы сможете подыскать для этого нужные слова. А одиноких представителей знака ждет многообещающее знакомство, которое перерастет в чувства.

Лев

Романтические отношения у большинства Львов будут развиваться удачно и по нарастающей, так что нет причин откладывать смену статуса на более длительный срок. Семейные Львы также будут пребывать в гармонии и взаимопонимании.

Ранее астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю 16-22 марта для всех знаков Зодиака.