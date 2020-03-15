Астрологи назвали два знака Зодиака, которым сказочно повезет в любви в 2020 году
Любовный гороскоп на 2020 год расскажет, какие знаки Зодиака будут счастливы в отношениях.
Среди счастливчиков в год Металлической Крысы - Близнецы и Лев, пишет SlovoFraza.
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Близнецы
У Близнецов в 2020 году любовная сфера в целом будет благополучной и гармоничной. Вам не избежать рутинных разборок и будничных ссор с партнером, но за ними обязательно последуют душевные разговоры и примирение. Вы сможете подыскать для этого нужные слова. А одиноких представителей знака ждет многообещающее знакомство, которое перерастет в чувства.
Лев
Романтические отношения у большинства Львов будут развиваться удачно и по нарастающей, так что нет причин откладывать смену статуса на более длительный срок. Семейные Львы также будут пребывать в гармонии и взаимопонимании.
Ранее астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю 16-22 марта для всех знаков Зодиака.