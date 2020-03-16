Гороскоп на 16 марта: кому астрологи обещают сегодня успех, а кому – неудачи

Начиная в этот понедельник большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес – тогда все получится.

В понедельник, 16 марта, звезды гороскопа будут щедро наполнять вас активной энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Все это, безусловно, очень положительно. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения! Впрочем, именно в этом кроется подвох, потому что если захотеть не получится, то заставить себя на любое дело сегодня будет намного сложнее, чем обычно. Ни уговоры, ни обещания, ни даже угрозы сегодня не способны пробудить какой-либо интерес.

Так что если вы начинаете большое дело, попробуйте найти в нем реальный интерес. Если получится, успех вам обеспечен!, пишет 1001goroskop.

Овен

Овну будет трудно сосредоточиться на чем-то одном. В течение дня жизнь способна время от времени подбрасывать ему что-то интересное, что заставляет переключать свое внимание. Способности Овна к концентрации сегодня близки к абсолютному минимуму. Зато Овен будет открыт для любых новых веяний и идей. Если, конечно, влетев в одно ухо, они у него тут же не вылетят в другое.

Телец

Телец будет демонстрировать прекрасную бойцовскую форму! И воевать Телец собирается с окружающими. Впрочем, в глазах Тельца все может выглядеть прямо наоборот: с его точки зрения именно окружающие будут провоцировать его, заставляя защищаться. Но факт есть факт: Телец сегодня будет склонен добиваться своего, мало внимания обращая на чужое мнение и чужие интересы.

Близнецы

Сегодня мысли Близнецов способны легко перескакивать с одного на другое. Это вовсе не означает, что все их мысли окажутся ценными, однако вероятность произвести какую-нибудь очень удачную идею у них сегодня велика. Главное - суметь выделить действительно стоящие мысли из общей массы. А вот как раз с этим, как обещают звезды гороскопа, у Близнецов могут быть проблемы.

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Рак

Сегодня - день, когда Рак способен с головой увлечься любой проблемой. И все это будет выбивать Рака с пути, мешая ему сосредоточиться на чем-то действительно важном. Впрочем, у этого есть и свои плюсы: погружаясь в свой микромир, Рак способен понять суть вещей до атомов и молекул. Это поможет ему в делах, требующих скрупулезности и конкретики.

Лев

Звезды гороскопа советуют Льву поискать свой путь если не к сердцам окружающих, то хотя бы к их умам. Люди смогут в полной мере оценить новые идеи и нестандартный подход Львов. Впоследствии это позволит ему укрепить свое положение или повысить статус. Так что, Львы, не теряйте времени: если вы хотите продемонстрировать свой интеллект в выгодном свете - смело идите вперед!

Дева

В голове у Девы может появиться немало идей относительно домашнего хозяйства, обустройства дачи или дома. Ну а поскольку в одиночку такие дела не делаются, Дева захочет подключить к осуществлению своих планов домочадцев. Такое командирское настроение способно обеспечить Деве немало претензий со стороны близких людей.

Весы

Дома у Весов или на их рабочем столе может господствовать ужасный кавардак. Звезды гороскопа говорят, что в их жизни наступают изменения и хаос вокруг - лишь отражение данного процесса. Поэтому, весы будут слишком увлечены новыми глобальными идеями и планами, чтобы тратить время на банальную уборку.

Скорпион

Скорпиону может представиться весьма привлекательная возможность, связанная с финансами, - если он откажется от нее, то будет долго об этом жалеть. Если Скорпион уверен в том, что его новые шаги будут намного эффективнее предыдущих, ему стоит рискнуть. Если же нет - нужно ли менять шило на мыло?

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Стрелец

Стрелец имеет все шансы сделать что-то очень полезное не только для себя, но и для других. Звезды гороскопа обещают Стрельцу, что его интеллектуальный потенциал сегодня достигнет заоблачных высот, однако общение с окружающими будет его слабым местом. Только призвав на помощь терпение и дипломатию, Стрельцу удастся обойтись без ссор и продвинуться вперед в осуществлении своих замыслов.

Козерог

Обстоятельства не дадут Козерогу возможности расслабиться и заняться тем, чем он считает нужным. Наоборот, они будут то и дело дергать его, требуя полной свободы действий. В процессе Козерог способен с удивлением обнаружить, что его мозг работает на удивление ясно и четко, предлагая ему изящные ходы, к которым он раньше бы не додумался.

Водолей

Сегодня счастье Водолея - в его собственных руках! Вернее, в его собственной голове. Звезды гороскопа утверждают, что силой мысли Водолей вполне способен изменить мир вокруг. Убедите себя в том, что вы полны энергии и энтузиазма! Звезды гороскопа обещают: как вы скажете, так и будет. Главное для Водолея - мыслить в правильном ключе, ведь не только позитивные мысли имеют способность сбываться!

Рыбы

У Рыб могут возникнуть трудности с самоорганизацией и дисциплиной: им вдруг захочется нарушить свой однообразный жизненный ритм. Поддавшись желанию сделать что-то спонтанное, от души, Рыбы сегодня не ошибутся. Этот порыв может принести в их жизнь новые впечатления и эмоции, а также дать начало новым проектам, которые имеют все шансы оказаться успешными.