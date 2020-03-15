Астрологи назвали трех знаков Зодиака, которым вскоре сказочно повезет

Представителям трех знаков Зодиака на протяжении 15-22 марта будет сопутствовать удача.

Гороскоп на март 2020 предсказывает удачу для разных знаков Зодиака в разные периоды. Представителям трех знаков Зодиака на протяжении 15-22 марта будет везти в различных аспектах: кому-то в любви, кому-то в карьере, а кому-то в творчестве и других аспектах.

На неделе, которая открывается воскресным днем 15 марта, самыми успешными знаками будут Тельцы, Близнецы и Девы, пишет "РБК-Украина".

Тельцы

Читайте такжеАстрологи рассказали, к каким знакам Зодиака деньги тянутся сами

Тельцам в течение всей недели сопутствует удача. Это прекрасное время для общения с друзьями, в том числе по интернету. Если вы являетесь завсегдатаем какого-либо форума или сообщества, то можете познакомиться с интересными людьми и принять участие в интересном обсуждении любой темы. Вливаясь в некий коллективный процесс, вы будете чувствовать себя нужным и полезным членом общества. На этой неделе, вероятнее всего, вы будете настроены мечтательно и творчески. Вас вряд ли заинтересуют обычные повседневные дела, а потребность в новых впечатлениях будет только расти. Поэтому на этой неделе вы сможете найти хорошие средства самовыражения, достигнете больших успехов в творчестве.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе могут произойти положительные сдвиги в карьере. Возможно, расширится круг вашей профессиональной ответственности, или вам предложат более статусную должность. Также вы сможете ближе познакомиться с влиятельными людьми, которые будут готовы оказывать вам помощь и поддержку. Но для того, чтобы это произошло, вам, возможно, придется согласиться на существенные изменения в повседневном жизненном ритме. Если у вас есть вредные привычки, то на этой неделе прекрасное время для борьбы с ними. Попробуйте бросить курить или употреблять алкоголь (если для вас это было сложно), и вы удивитесь, как легко сможете покончить с этим. Неделя подходит для участия в спортивных соревнованиях. В это время нельзя лежать на диване - необходимо активно действовать и добиваться поставленных целей.

Девы

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 16-22 марта

У типичных Дев на этой неделе прекрасное время для счастливой личной жизни. Устанавливаются гармоничные отношения в браке и любви. Со стороны партнера будут однозначные сигналы навстречу вашим пожеланиям. В первой половине недели следует обсуждать со второй половинкой наиболее спорные и острые вопросы. Благодаря компромиссу вы сможете достичь гармонии и взаимопонимания. Кроме того, вы можете открыть для себя партнера с другой стороны, вплоть до того, что заново влюбитесь в него. Не исключено, что любимый человек сделает вам ценный подарок типа ювелирного украшения. Хорошее время для посещения развлекательных мероприятий, игровых клубов, концертов, танцплощадок, свадеб и юбилеев.