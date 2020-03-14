Гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака: кому в воскресенье лучше поберечься

Появился гороскоп на 15 марта для всех знаков Зодиака.

Завтра не время знакомиться, заводить полезные связи, радикально менять тему беседы, отправляться в целевые поездки. Рано давать точные прогнозы. Во второй половине дня вступление Луны в знак Стрельца сделает атмосферу более легкой, а настроение подвижным. Появятся альтернативы, остроумные идеи. Лучше настроиться на игру или виртуальное путешествие, оставить открытым исход ситуации.

Овен

Завтра Овнам стоит дать волю романтической и свободолюбивой части своей натуры. Даже если у вас много работы, в эти сутки лучше не посвящать ей себя целиком. День подходит для прогулок, пребывания на свежем воздухе. Завтра в поисках вдохновения лучше не ограничивать себя строгими рамками и «заглянуть за горизонт». Не все мечты беспочвенны: если вы реалист, кое-что из задуманного вам удастся воплотить.

Телец

Тельцам завтра не стоит настаивать на своих взглядах, навязывать окружающим свои вкусы и привычки. Этот день не ставит твердых рамок, подходит для расширения кругозора и соприкосновения с другими культурами. Рекомендуется пауза в делах практических, не стоит заниматься важными финансовыми вопросами и проводить крупные сделки. Нежелательны покупки и инвестиции: велик риск промахнуться в выборе.

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Близнецы

Близнецам сегодня придется смириться с недостатком точной информации или недоступностью нужных контактов, а также с временной паузой в своих делах. Не исключено, что такая ситуация продлится в течение всего уик-энда. Утром вас могут преследовать огорчения и недомогания. Во второй половине дня лучше довериться настроению партнера или ориентироваться на сложившуюся вокруг психологическую атмосферу.

Рак

Завтра Близнецам сегодня придется смириться с недостатком точной информации или недоступностью нужных контактов, а также с временной паузой в своих делах. Не исключено, что такая ситуация продлится в течение всего уик-энда. Утром вас могут преследовать огорчения и недомогания. Во второй половине дня лучше довериться настроению партнера или ориентироваться на сложившуюся вокруг психологическую атмосферу.

Лев

Для Львов завтрашний день начнется с минуты инертности и лени, не исключена зависимость от негативных эмоций. Вторая половина суток может принести прямо противоположное наваждение: фантазии, слепую веру, необоснованную надежду, склонность закрывать глаза на проблемы и недостатки. Не стоит планировать на сегодня сложные мероприятия и серьезное общение. Лучше уйти в виртуальный мир: поспать, посмотреть фильм.

Дева

Этот день многие Девы захотят провести с семьей или духовными братьями, но на деле велик риск оказаться в случайной компании. Обстановка завтра будет не всегда располагать к полной честности и истинному взаимопониманию. Вы можете идеализировать значимого для себя человека или пытаться нарисовать свой идеальный образ в его глазах. Не стоит любой ценой стремиться к правде, иногда будет достаточно иллюзии.

Весы

Завтра Весам не стоит воспринимать все чересчур серьезно и буквально. Поездки, случайные разговоры и впечатления станут мимолетным источником вдохновения, но лучше не искать в них точность. Окружающий пейзаж будет создан кистью импрессиониста, а не рукой чертежника. Нежелательно договариваться, выбирать маршруты, делать покупки практического назначения, ставить диагнозы и приобретать лекарства.

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Скорпион

Завтра звезды советуют Скорпионам воздержаться от покупок, сделок, инвестиций, бартера и других взаиморасчетов, обмена валюты и финансовых игр. Достижения этого дня сомнительны, выгода будет мнимой. Вас может ждать ненужный приз, бесполезное приобретение, ложный выигрыш, подпитка любовных или иных иллюзий. Фантазию лучше направить в нематериальное русло, например, в творческое создание образов.

Стрелец

Завтра для Стрельцов возрастает вероятность попасть в мир воспоминаний, фантазий, иллюзий. Вероятен интерес к семейной тайне, биографии одного из родителей или деталям собственного происхождения, а также к искусству, музыке, психологии, кино, играм, трансовым состояниям. Возможны духовные заблуждения, сентиментальность, идеализм, искаженное видение прошлого. Подходящий день для ухода в виртуал.

Козерог

Козерогам завтра день предлагает пожить в воображаемом мире. Он может оказаться для вас лучшим убежищем, если вам одиноко и неуютно в сложившихся переходных условиях. В зависимости от ситуации и своих собственных склонностей, вы можете погрузиться в мир воспоминаний, кино, музыки, философии, науки, политики или благотворительности, любви или духовных поисков. Не стоит увлекаться лекарствами и алкоголем.

Водолей

Завтра Водолеям не стоит отказывать себе в небольшом путешествии в будущее или прошлое. Смещение реальностей будет гармонировать с состоянием ваших мыслей. Если вы завершаете важный жизненный период и пребываете на распутье, вам не помешает корректировка убеждений. Вас может воодушевить возврат к отложенным идеям, забытым ценностям или к отдельным дружеским связям, выдержавшим проверку временем.

Рыбы

Рыбы завтра легко впадают в знакомые заблуждения. Это сложный момент для наведения резкости на любую перспективу, которая вас интересует. Вы можете неверно оценить свои личные шансы, преувеличить или преуменьшить роль других людей в своей жизни. Могут быть искажены критерии добра и зла, правды и лжи. Не лучшее время для выбора цели, соискания должности, поиска роли, веры, профессиональной ниши.