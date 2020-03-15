Астролог составила гороскоп на неделю 16-22 марта

У многих будут происходить кардинальные перемены, появится возможность расширить свое влияние, стать заметными в социуме.

20 марта Солнце переходит в знак своей экзальтации – в Овен, Марс, управитель Овна, в этот день в соединении с Юпитером в Козероге и здесь сильный статус у Марса - экзальтация.

Такой положительный и в то же время напряженный аспект будет оказывать стимулирующее воздействие на людей и происходящие события. Момент вхождения Солнца в этот знак, называется Весенним Равноденствием – период обновления в природе, первичный импульс - активный и яркий, который готов набирать энергию для своего дальнейшего развития. У многих будут происходить кардинальные перемены, появится возможность расширить свое влияние, стать заметными в социуме, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

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Вы сможете заявить о себе, продемонстрировать сильные стороны своей личности. Благодаря чему, вы сможете приблизиться вплотную к достижению цели. Ваш энтузиазм захватывает других, воодушевляет на сотрудничество. Вы можете добиться известности, получить одобрение и уважение влиятельных людей, продвинуться вверх по социальной лестнице. Но при этом, присутствует склонность к излишествам. Постарайтесь определить, что, действительно, вам нужно, проявляйте спокойную уверенность и многие ваши желания исполнятся.

ТЕЛЕЦ

Форсируются благоприятные обстоятельства, благодаря которым появляется возможность выйти на пределы установленных границ Ваш оптимизм, активное поведение и шарм очаровывает окружающих, романтические отношения имеют шанс на успех, и в целом, создается ощущение жизнерадостности и удовлетворения. Неделя благоприятна для деловых и личных контактов, активного взаимодействия, отчасти за счет возросшей внешней привлекательности. Творческое вдохновение, артистическое самовыражение получит одобрение окружающих. Удачная неделя для торговли и ведения бизнеса.

БЛИЗНЕЦЫ

Особую значимость приобретают общественные связи и деятельность, сотрудничество. Также, взаимопонимание и гармоничное общение с деловыми партнерами. Эти дни будут благоприятными для отдыха, хобби, коротких поездок и для визитов к родственникам. Присутствует ощущение беззаботности, возможно завязывание любовных отношений. Неделя благоприятна для публичных выступлений, рекламных мероприятий, переговоров, установления различных контактов, подписания важных документов, получения консультаций и др. Вам поможет дипломатичность, такт, хороший вкус и манеры.

РАК

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Много ответственных дел, важных решений, встреч. Обостряется чувство долга, ответственности, самодисциплины. Придется разрешать особенно сложные задачи, может возникнуть необходимость постановки весьма отдаленных целей и разработки этапов их достижения. При этом, из-за внешних неконтролируемых влияний, общей напряженной ситуации, присутствует страх, что можете не успеть сделать что-то важное. Неделя удачна для дел, рассчитанных на длительную перспективу, для работы по долгосрочному контракту или для участия в научных исследованиях.

ЛЕВ

Увеличение жизненной силы и трудоспособности, повышается уверенность в себе. Общественная деятельность приносит удовольствие, также и выполнение служебных обязанностей. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Помощь и поддержка приходят сами собой, а поиск покровительства начальства и высокопоставленных особ, приносит результаты. В эти дни легко можете решить финансовые проблемы, начать долгосрочные важные проекты. Открываются новые перспективы, занимайтесь самообразованием.

ДЕВА

В вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Присутствует нервозность, рассеянность и раздражительность. Возможны столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении, сложно выразить свои интересы и взгляды. Для умственного труда данный период является неблагоприятным. Лучше отложить походы в официальные учреждения. Но если вы сможете обуздать свою самонадеянность, то найдете немало точек соприкосновения с деловыми партнерами, компаньонами и начальством.

ВЕСЫ

В это время всё воспринимается гораздо глубже и серьёзней. Для бизнеса и финансовых дел это благоприятное время. В партнёрских отношениях также царит стабильность, старые отношения укрепляются, новые знакомства заводятся осмотрительно. Очень благоприятное время для любви, ухаживаний и для того, чтобы порадовать любимых дорогим подарком, изысканным угощением – всё это будет оценено по достоинству. Вообще в этот период следует уделять много внимания своему телу - направить не на физические нагрузки, а на упражнения и процедуры, которые доставляют удовольствие.

СКОРПИОН

В этот период вы склонны к неприятию чужого мнения и ненужной растрате денежных средств. Вам сложно понять реальное положение дел, из-за чего вы можете понести достаточно ощутимые убытки. Лучше отказаться от ответственных выступлений, производственных совещаний. Ограничьте вашу активность, не вступайте в противоречие с мнением начальства. Особенно трудно протекает деловое общение с представителями противоположного пола. Отложите заключение сделок и договоров, подписание важных бумаг, улаживание юридических вопросов. Неделя подходит для пассивного отдыха.

СТРЕЛЕЦ

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Внимание направлено на материальную сторону дела, усиливается стремление поддержать свой престиж и честь, сохранить безупречную репутацию. Для любой деятельности характерны деловитость и лаконичность. Новое и необычное следует принимать с осторожностью, что позволит сохранить надёжность и порядок. Для обсуждения деловых вопросов и производственных совещаний время хорошее. Отложенные на длительный период дела на этой неделе могут быть благополучно разрешены. Таким же благоприятным этот период будет для построения планов на будущее.

КОЗЕРОГ

Улучшение и гармонизация дел, происходит что-то важное в той структуре, к которой вы принадлежите. У вас есть возможность свободного выбора, если вам не хватало решимости что-либо осуществить, используйте этот период. Вероятно возникновение непродолжительных романтических связей или краткосрочных деловых взаимоотношений. Это период повышенной творческой активности, которая будет проявляться в зависимости от вашего потенциала. Хорошее время для получения знаний в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству.

ВОДОЛЕЙ

Время выдержки, спокойствия и концентрации внимания. Можно надеяться на успех обращения в официальные инстанции. Эффективна работа для группы или с группой людей. Уменьшается интенсивность эмоциональных реакций на происходящее с вами и вокруг вас. В этот период легче решаются вопросы, связанные с образованием, организациями, наукой. Хорошие возможности для того, чтобы завершить какое-либо дело окончательно, отказаться от предрассудков, изменить взгляд на привычные вещи. Период способствует разрешению конфликтов без последствий.

РЫБЫ

Период вдохновения, легкости, впечатлений и некоторой рассеянности. Вам легче приспосабливаться к ситуации, чем что-либо кардинально менять. Это касается всех сфер жизни, не исключая и финансовую. Это хорошее время для отдачи долгов во всех смыслах. Происходит улучшение по всем сферам жизни, если принимать все новое и прогрессивное. В этот период повышается чувствительность и интуиция, пробуждаются эстетические потребности. Особое внимание желательно обратить на гармонизацию душевного состояния. Поддержка и помощь, как правило, приходят с самой неожиданной стороны.