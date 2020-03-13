Убывающая Луна в Скорпионе: в чем особенность этой пятницы, 13-го

Скорпион - Знак, в котором Луна часто подбрасывает нам неприятные сюрпризы, маскируясь под нашего друга и наставника.

Астрологи называют этот день благоприятным, однако это не значит, что не будет никаких опасностей и предостережений. Эксперты расскажут, как убывающая Луна в Скорпионе влияет на нас и почему это влияние не всегда позитивно.

Об этом пишет slovofraza.

Любовь и отношения в пятницу, 13 марта

В первую очередь трудности этого дня могут быть связаны со сферой любви. Дело в том, что Скорпион и убывающая Луна нередко пробуждают в людях вспышки ревности и недоверия. Если ваш партнер сегодня будет требовательным, то лучше не проявлять агрессии и не критиковать его за это. Старайтесь делать все возможное для того, чтобы вечер пятницы не омрачали бесконечные выяснения отношений.

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Этот день опасен тем, что недопонимание между людьми может появляться абсолютно беспричинно. Предсказать то или иное действие даже самого близкого человека не получится.

Чтобы не разочаровываться в людях, придется избавиться от иллюзий на их счет. Не стоит ожидать в этот день доброты и нежности. Даже если вы постараетесь дарить тепло и проявлять ко всем уважение, это не значит, что вы сможете получить это взамен.

Астрологи советуют не зацикливаться на неприятностях, ни в коем случае не обижаться и не таить злобу на обидчиков.

Финансы и работа в пятницу, 13 марта

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Это достаточно продуктивный день, который идеально подходит для совместной работы, однако рассчитывать на бескорыстную помощь со стороны коллег и партнеров не стоит. Придется предложить им что-то взамен.

Если предложить нечего, то лучше заниматься работой самостоятельно, без просьб о помощи: так точно не появится проблем. Эффективность самостоятельных людей в этот день будет повышенной. Стоит лишь проявлять чуть больше внимания к деталям.

Этот день прекрасно подходит для покупок, но Луна и звезды сделают людей более хитрыми, наглыми и бескомпромиссными, поэтому необходимо проверять товар перед покупкой. Особенно осторожными стоит быть всем, кто захочет осуществить обмен товарами, бывшими в употреблении. Лучше перенести такие сделки на другой день.