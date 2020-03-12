Гороскоп на пятницу, 13-е марта: что ждет все знаки Зодиака в мистическую дату

В этот четверг стоит сделать ставку на качество, особенно при выполнении важных задач. Креативность и внимательность принесут результаты.

Гороскоп на пятницу, 13 марта 2020 года, предусматривает день, в который стоит думать ясно и критически. Поспешные действия могут иметь двоякий результат.

Об этом пишет slovofraza.

Пятница, 13-е - особенный день. У многих он вызывает особый трепет или даже страхи. Но так ли опасна пятница, 13-е, и стоит ли ее бояться? Читайте в гороскопе на эту загадочную дату.

Овен

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Овнам 13 марта будет характерно философское настроение, которое будут сопровождать продуманность и серьезность. Это хорошо, ведь с позиции мыслителя легче принимать умелые и целесообразные решения. Также сегодня вероятно делать мудрые выводы.

Телец

13 марта Тельцы будут ориентированы на прибыль, заработок или бизнес. Вся деятельность пойдет в направлении удовлетворения материальных потребностей. Духовная сфера сегодня для вас не будет важна.

Близнецы

В четверг подумайте над своими планами и стратегией достижения задуманного. Лучше отбросить те планы, для воплощения которых надо идти по головам других. Построить свое счастье на чужом горе не удастся.

Рак

Представители знака сегодня могут попасть в ловушку детскости. Впрочем, есть шансы сделать ошибки, которые помогут усвоить важный урок.

Лев

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Львы должны быть осторожными и здравомыслящими в эти сутки. Важные решения лучше принимать с умеренностью, а на проблемы смотреть с расстояния. Даже из плохой ситуации можно будет извлечь пользу.

Дева

Не отгоняйте от себя мысли об отдыхе. Час, а то и два занятий для снятия стресса – это именно то, что нужно. Тем, кто слишком устал, не помешает замедлить темп.

Весы

Не отказывайтесь от помощи других на работе и дома. Иначе можете быть отброшены назад, потому что не справитесь с излишком. Тайны других, которые вы случайно можете узнать, лучше держать при себе.

Скорпион

13 марта Скорпионам понадобятся мир и чувство безопасности. Вас может поразить услышанная история, которая к тому же сподвигнет вас к существенному изменению. Не обещайте себе проделать много работы, сопоставьте ситуацию с вашими силами.

Стрелец

Давно потерянная вещь в этот день может вернуться к Стрельцам. Не помешает запланировать очистку дома. Вечер будет благоприятным для домашних дел.

Козерог

Возможна потеря контроля над многими делами, особенно в вопросе работы. Не нужно принимать все обвинения на себя и единолично за все отвечать.

Водолей

13 марта все будет зависеть от вашего отношения и качества организации. Ожидайте позитивных изменений. Держите глаза открытыми, поскольку могут случиться различные совпадения. Делайте свою работу и не переживайте, если что-то пойдет не так.

Рыбы

Эти сутки могут принести вам новые возможности и вызовы. Вы сможете реализовать свои планы без каких-либо существенных препятствий. В эмоциональных отношениях возможны вспышки и захватывающие моменты, которые стоит использовать.