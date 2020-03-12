Астрологи назвали самые женственные и притягательные знаки Зодиака

Прислушайтесь к мнению астрологов, чтобы ваше обаяние помогло вам добиться успеха в любых сферах жизни.

Любая женщина притягательна по-своему, и не секрет, что встретить двух похожих дам весьма проблематично. Астрологи постарались разобраться в том, какие же общие признаки можно выявить по Знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Скорпион

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Представительницы этого Знака притягивают мужчин природным магнетизмом. Они даже не задумываются о том, сколько сердец разбили холодным взором и отчужденным поведением, однако начинают настоящую охоту за тем, кто им понравился. Привлекательность представительниц этого созвездия не знает границ, поэтому им стоит научиться управлять своей женской энергетикой. В противном случае недовольные отвергнутые мужчины могут доставить массу проблем.

Водолей

Водолеи обладают притягательной женственностью, а еще нестандартным мышлением. В их распоряжении имеется целый арсенал обольстительных чар, которыми они успешно пользуются. Водолеи редко задумываются о последствиях флирта и часто не понимают, почему на них обижаются кавалеры. Несмотря на кажущуюся легкость и даже наивность, дамы-Водолеи обладают прекрасной интуицией и способны найти выход из самой трудной ситуации. Однако для полноценных отношений им стоит немного остепениться и позволить избранникам поухаживать за ними.

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Весы

Обаяние Весов кроется в их легкости. Дамы этого Знака умеют быть привлекательными для противоположного пола, даже если совсем не соответствуют образу хрупких девушек. Их внутренняя сила раскрывается по мере взросления и способна покорить сердце любого мужчины. Дамы этого Знака способны увлечь своих избранников, которые с радостью попадают в ловко расставленные сети. Весы умело пользуются очарованием, которое буквально заставляет мужчин заботиться о них, как о драгоценных хрустальных сосудах.