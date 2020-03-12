Гороскоп на 12 марта: что ждет сегодня Тельцов, Весов, Скорпионов и другие знаки Зодиака

Астрологический прогноз будет провоцировать на необычное поведение и конфликты.

Многим зодиакальным представителям четверг покажется напряженным периодом. Астрологический прогноз будет провоцировать на необычное поведение и конфликты.

Об этом говорится в гороскопе на 12-е марта, пишет slovofraza.

Овен

Постарайтесь сегодня быть максимально сдержанным в высказываниях, чтобы не стать заложником собственных слов.

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Телец

Эмоциональная стабильность в этот день приведет вас к успеху. Старайтесь любой ценой держать свои чувства под контролем, сосредоточившись на работе.

Близнецы

В этот день вам будет сложно понять окружающих и донести до них свои мотивы.

Рак

Отличной идеей может стать генеральная уборка, в ходе которой вы, наконец, избавитесь от ненужных вещей.

Лев

Из-за дефицита энергии вам сегодня будет сложно заниматься серьезными и масштабными делами, перепоручите их кому-то другому.

Дева

Наступает неблагоприятное для финансовой сферы время, желательно избегать всяческих трат, даже давно запланированных и очень желанных.

Весы

Кто-то из вашего окружения наивно считает вас тихим и кротким человеком, покажите ему, что за себя вы готовы постоять всегда.

Скорпион

Вокруг вас соберется толпа советчиков, которой доверять ни в коем случае нельзя.

Стрелец

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В этот день к вам может обратиться человек с не очень чистыми намерениями, помощь ему обернется неприятностями.

Козерог

Подумайте, как часто вы не заботитесь о собственной безопасности, и перестаньте открывать двери незнакомцам.

Водолей

Астрологи рекомендуют не встревать в ссоры, не пытаться кого-то помирить, все это ударит по вам самим.

Рыбы

Сегодня вы можете неосторожно пообещать то, что не в состоянии выполнить.