Гороскоп на 12 марта: что ждет сегодня Тельцов, Весов, Скорпионов и другие знаки Зодиака
Многим зодиакальным представителям четверг покажется напряженным периодом. Астрологический прогноз будет провоцировать на необычное поведение и конфликты.
Об этом говорится в гороскопе на 12-е марта, пишет slovofraza.
Овен
Постарайтесь сегодня быть максимально сдержанным в высказываниях, чтобы не стать заложником собственных слов.
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Телец
Эмоциональная стабильность в этот день приведет вас к успеху. Старайтесь любой ценой держать свои чувства под контролем, сосредоточившись на работе.
Близнецы
В этот день вам будет сложно понять окружающих и донести до них свои мотивы.
Рак
Отличной идеей может стать генеральная уборка, в ходе которой вы, наконец, избавитесь от ненужных вещей.
Лев
Из-за дефицита энергии вам сегодня будет сложно заниматься серьезными и масштабными делами, перепоручите их кому-то другому.
Дева
Наступает неблагоприятное для финансовой сферы время, желательно избегать всяческих трат, даже давно запланированных и очень желанных.
Весы
Кто-то из вашего окружения наивно считает вас тихим и кротким человеком, покажите ему, что за себя вы готовы постоять всегда.
Скорпион
Вокруг вас соберется толпа советчиков, которой доверять ни в коем случае нельзя.
Стрелец
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В этот день к вам может обратиться человек с не очень чистыми намерениями, помощь ему обернется неприятностями.
Козерог
Подумайте, как часто вы не заботитесь о собственной безопасности, и перестаньте открывать двери незнакомцам.
Водолей
Астрологи рекомендуют не встревать в ссоры, не пытаться кого-то помирить, все это ударит по вам самим.
Рыбы
Сегодня вы можете неосторожно пообещать то, что не в состоянии выполнить.