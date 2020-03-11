Не выдадут вашу тайну: астролог назвала самые надежные знаки Зодиака

О том, каким знакам можно доверять, рассказала известный астролог Людмила Булгакова.

Доверяя другим свои секреты, мы - как говорится, по умолчанию - рассчитываем на то, что они не станут достоянием широкой общественности. Разумеется, чаще всего умение хранить чужие тайны определяется моральными принципами каждого конкретного человека, но, оказывается, люди, рожденные под определенными знаками зодиака, более склонны хранить тайны, чем другие.

О том, каким знакам можно доверять, рассказала известный астролог Людмила Булгакова, пишут "Факты".

Овен

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"Пожалуй, на первое место в рейтинге надежных можно поставить знак Овна, представители которого являются не самыми удобными собеседниками, - рассказала Людмила. - Будучи прямолинейными и бескомпромиссными, они, коль скоро вы решите посоветоваться с ними по деликатным вопросам, могут обрушить на вас шквал осуждения и критики. Овны обязательно спросят, как вы дошли до жизни такой, отругают по полной программе, но в конечном итоге дадут дельный совет и уж тем более не станут рассказывать о ваших проблемах на каждом углу. Представители этого знака судят о других людях по себе, поэтому не опасаются, что их тайны будут раскрыты и легко делятся ими с людьми, не думаю о том, достойны те их доверия или нет".

Из-за своей доверчивости Овны часто страдают: они открывают душу представителям других, более болтливых, знаков, которые не считают себя обязанными хранить чужие тайны, а потом с удивлением обнаруживают, что обстоятельства их жизни — чаще всего, личные — известны всем. Конечно же, Овны с присущей им вспыльчивостью высказывают обидчикам все, что о них думают, но исправить ситуацию уже не могут — остановить распространение сплетен не в их силах.

Телец

Будучи представителями стихии Земли, они уверенно стоят на ней обеими ногами, а потому отличаются психологической стабильностью (правда, только до того момента, пока вы не выведете их из себя) и пониманием, что можно делать, а что — не стоит. Обнародование чужих секретов для них табу, поэтому они не раскрывают их сами, да и других, когда те хотят посплетничать, стараются не слушать.

Еще одна причина, по которой представители этого знака предпочитают хранить тайны, которые поведали им другие люди, это боязнь ссор и скандалов, которыми может сопровождаться такое «предательство». Тельцам не хочется участвовать в такого рода разборках, поэтому они, оберегая собственный покой и душевный комфорт, лучше промолчат, тогда никто не будет предъявлять к ним никаких претензий. Впрочем, у такой линии поведения представителей знака есть и оборотная сторона - своими тайнами они делятся очень редко, их доверие нужно заслужить.

Рак

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Его представители не станут пересказывать другим ваши откровения не из-за высоких моральных принципов, а по причине скрытности и необщительного нрава. О природе и погоде они разговаривают охотно, а вот на беседу о личной жизни — как своей, так и чужой — их вытянуть довольно трудно. Делиться с представителями этого знака своими секретами можно без опаски, они не только внимательно выслушают, но и посочувствуют, если это будет необходимо. Главное в таких случаях — ни в коем случае с ними не ссориться: Раки злопамятны, как слоны, обозлившись, они могут вспомнить все, что вы им в порыве откровенности когда-то рассказали, и употребить эти сведения вам во зло, открыв все ваши секреты недоброжелательно настроенным по отношению к вам людям. Не стоит доверяться Ракам и в денежных вопросах: если вам доведется стать их конкурентами в бизнесе, они используют все полученные от вас сведения, чтобы одержать над вами верх. Положительным проявлением этого качества Раков является то, что они ничего не умеют сделать исподтишка — если они объявят вам войну, то сделают это прямо и открыто.

Весы

Его представители — дипломаты от природы, которые — как следует из самого их символа — прежде чем что-либо сказать, взвешивают каждое свое слово. Именно поэтому они крайне редко делятся с кем-нибудь тайнами, которые им доверили. В таких случаях Весами руководит осмотрительность и осторожность — они действуют согласно знаменитому принципу «как бы чего не вышло». Но если — на их взгляд — для дела нужно будет поделиться с кем-то фактами, которые они от вас услышали, они с дорогой душой, не задумавшись, это сделают.

Козерог

Его представители не станут выдавать ваши тайны в силу свойственным им практичности и здравомыслия: они хорошо понимают, что болтливость и несдержанность в отношении чужих секретов не лучшим образом скажется на их репутации. Козероги вообще очень хорошо чувствуют, кому, что и когда нужно говорить, и не позволят себе ни одного лишнего, неуместного или не вовремя сказанного слова. К тому же представители этого знака — одни из самых трудолюбивых в зодиаке, они постоянно заняты работой, поэтому на пустопорожние разговоры и сплетни у них нет ни времени, ни сил, да и смысла в таких беседах они не видят. Так что смело можете доверять Козерогам свои тайны — вряд ли представители знака будут делиться ими с окружающими.