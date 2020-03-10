Меркурий больше не ретроградный: что это значит и чего ждать

Меркурий 9 и 10 марта находится в стационарном положении – переход из ретроградного движения в прямолинейное.

У каждой планеты есть периоды ретроградности в процессе движения. Когда же планета движется в том же направлении, что и Солнце, она называется директной. Движение планеты в периоды директности – прямое, что является нормальным, естественным и природным.

Между директным и ретроградным движением (и наоборот – между ретроградным и директным движением) существует переход – стадия остановки, замедления скорости планеты для того, чтобы поменять направление. Рассматривая стационарную планету, необходимо знать, какой именно переход происходит в этой стационарности, рассказывает астролог Марина Скади на своей странице в Facebook.

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Меркурий 9 и 10 марта находится в стационарном положении – переход из ретроградного движения в прямолинейное. А это означает концентрацию энергии планеты в одном месте и фокусирование этой энергии на определенную сферу жизни. Дает сосредоточенность, собранность, организованность, перед тем, как начать действовать.

В этот день стоит не спешить с выводами, остановиться и подумать, проанализировать происходящие с вами события. 10 марта не нужно отвлекаться и распыляться на мелочи и посторонние моменты, иначе потеряете возможность реализовать конструктивно и гармонично все ваши планы и замыслы.

Энергия Меркурия, планеты мышления и коммуникаций, в дни стационарности узко направлена и ограничена в подвижности и способности меняться. Возникают сложности с общением и передачей информации.

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Эти дни не подходят для начала поездки, т.к. в пути возможны остановки и поломки. Вопросы купли-продажи, дела с документами, важными бумагами, решаются очень медленно – отсутствует возможность взаимопонимания между людьми.

Не стоит планировать на 10 марта переговоры, показы, встречи – не принесет это мероприятие желаемый результат. В эти дни возникнут сложности у людей, чья работа связана с оформлением документации; транспортом и перевозками; расчетами; средствами связи. Но это хорошие дни для самоанализа, осознания и проявления своих сильных качеств, у людей творческих профессий возможны всплески вдохновения.