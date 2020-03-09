Астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут неудачи на этой неделе

Среди неудачников недели — три знака Зодиака.

Астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю, 9 - 15 марта, для всех знаков Зодиака.

При этом он выделил представителей зодиакальных созвездий, которых в этот период ждут неудачи, пишет SlovoFraza.

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Овен

На этой неделе Овнам придется проявить свою внутреннюю силу на все 100%, потому что возможны непредвиденные проблемы, особенно в самый неблагоприятный день недели — 12 марта. Что касается любви, то 12 марта в этой сфере тоже стоит быть осторожными, не давать пустых обещаний и не обижаться без повода на вторую половинку.

Рак

На этой неделе Ракам придется несладко. Особенно это касается тех, кто живет с обидой на сердце. Нужно задуматься о том, как перестать злиться и избавиться от негатива. В противном случае эта неделя может стать очень опасной и непредсказуемой. Не следует давать и просить деньги взаймы.

Лев

Для Львов эта неделя окажется крайне непростой. С одной стороны, будет много опасностей, с другой Вселенная постарается посылать Львам знаки судьбы. Следует быть внимательными и доверять почаще интуиции. Гордые представители этого Знака могут потерпеть неудачи в делах. Стоит почаще просить помощи у окружающих, если всё идет крахом. В любви неделя будет крайне непредсказуемой и непонятной.