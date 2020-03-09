Гороскоп на сегодня, 9 марта: что ждет Львов, Раков, Дев и другие знаки Зодиака

Астролог дал прогноз на сегодня, 9 марта, для всех знаков Зодиака.

Гороскоп на понедельник, 9 марта 2020 года, предусматривает насыщенный день. В этот день лучше не суетиться и медленно наслаждаться жизнью.

Понедельник будет исключительно спокойным и без сюрпризов. Сутки будут удачными для расширения круга друзей. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на сегодня, 9 марта, для всех знаков Зодиака, пишет SlovoFraza.

Овен

Сегодня ждите переломных моментов и романтических событий. Вдумчивая и честная коммуникация будет хорошим ключом к успешному завершению дня.

Телец

Все может пойти в том направлении, которого вы не ожидали. Как результат, вы можете столкнуться со многими трудностями. Вопросы, которые, казалось, давно решены, могут вернуться. Помните, что в этом нет ничего плохого.

Близнецы

Вопросы эмоций или отношений сегодня выйдут на абсолютно новый уровень. Партнерам будет проще договариваться об изменениях в отношениях. Убедитесь, что вы заботитесь о важных для вас людях и не забудьте позаботиться о себе.

Рак

Сегодня ваши желания имеют шансы осуществиться. Вы, наверное, столкнетесь с приятными людьми, заведете новых друзей или знакомых. Заметьте, что вокруг вас много красивого и приносящего удовольствие.

Лев

Стоит ожидать дня, наполненного чувствами и эмоциями, которые могут поразить вас совершенно неожиданно. Вы реализуете все свои планы и, вероятно, получите выгодное предложение.

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Дева

Сутки будут благоприятными для решения важных жизненных дилемм. Вам следует проявить терпение и трезво относиться к жизни. Вспомните о своих обещаниях и обязательствах.

Весы

День окажется активным и насыщенным сюрпризами. Вы можете получить экстренное сообщение, отправиться в незапланированное путешествие или на случайную встречу.

Скорпион

Сегодня не исключены интенсивные любовные переживания. Есть шансы встретить кого-то, кто останется в вашей жизни. Вы можете рассчитывать на хорошие советы от друзей.

Стрелец

9 марта вам придется проявить свою строгость, Жесткость и умение приводить неоспоримые аргументы. Пригодятся и уверенность с чувством справедливости.

Козерог

Сегодня для вас может раскрыться какая-то затяжная проблема – вероятно, вы получите известие или обратную связь, которую давно ждали. Новая информация пригодится вам.

Водолей

Вам нравится доверять, получать советы, обмениваться мнениями. Позовите на кофе старого друга – вам пригодится душевный разговор.

Рыбы

Сутки будут наполнены добротой и любовью к людям, животным и природе. Вы можете сделать другом каждого, кто встретится на вашем пути.