Астролог назвал главного эксгибициониста среди знаков Зодиака
11:40, 08 марта 2020Астрология
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Представители одного знака Зодиака могут быть эксгибиционистами, сказал эксперт.
Астролог назвал эксгибиционистов среди знаков Зодиака / фото willbeua.com
Астролог Влад Росс сообщил, что из 12 знаков Зодиака один – Скорпион – грешит эксгибиционизмом и часто имеет пристрастие к алкоголю.
Скорпионы часто сквернословят и матом могут загнуть очень круто, рассказал эксперт "Главреду".
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По словам Росса, они склонны к колкостям и жестокости, без зазрения совести бьют других в слабое или больное место.
"Скорпионы. Представители этого знака грешат эксгибиционизмом и любовью к крепкому словцу… еще пристрастие к алкоголю часто становится дурной привычкой Скорпионов", – поделился астролог.
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