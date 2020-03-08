Астролог назвал главного эксгибициониста среди знаков Зодиака

Представители одного знака Зодиака могут быть эксгибиционистами, сказал эксперт.

Астролог Влад Росс сообщил, что из 12 знаков Зодиака один – Скорпион – грешит эксгибиционизмом и часто имеет пристрастие к алкоголю.

Скорпионы часто сквернословят и матом могут загнуть очень круто, рассказал эксперт "Главреду".

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По словам Росса, они склонны к колкостям и жестокости, без зазрения совести бьют других в слабое или больное место.

"Скорпионы. Представители этого знака грешат эксгибиционизмом и любовью к крепкому словцу… еще пристрастие к алкоголю часто становится дурной привычкой Скорпионов", – поделился астролог.

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