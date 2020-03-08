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Астролог назвал главного эксгибициониста среди знаков Зодиака

11:40, 08 марта 2020
Астрология
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Астролог назвал эксгибиционистов среди знаков Зодиака / фото willbeua.com

Скорпионы часто сквернословят и матом могут загнуть очень круто, рассказал эксперт "Главреду". 

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По словам Росса, они склонны к колкостям и жестокости, без зазрения совести бьют других в слабое или больное место.

"Скорпионы. Представители этого знака грешат эксгибиционизмом и любовью к крепкому словцу… еще пристрастие к алкоголю часто становится дурной привычкой Скорпионов", – поделился астролог.

Ранее астролог Марина Скади составила гороскоп на неделю 9-15 марта.

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