Астрологи рассказали, кому сегодня стоит быть внимательным с финансами

Астрологи рекомендуют воздержаться сегодня от вложения денег, особенно крупных сумм.

Лунный Лев способствует развлечениям и общению. А вот от заключения сделок 7 марта лучше воздержаться.

Астрологи предупреждают: положение планет не располагает к взвешенному подходу в делах. Сегодня стоит воздержаться от вложения денег, особенно крупных сумм. К счастью, тревожный прогноз касается не всех знаков Зодиака, однако трем из них точно стоит быть внимательными с финансами, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Скорпион

Порой вы склонны к импульсивности и излишней эмоциональности. 7 марта станет для вас особенно опасным днем, поскольку сегодня к вам могут обратиться с выгодным, на первый взгляд, предложением. Не спешите принимать его, взвесьте все за и против, иначе дело обернется для вас банкротством.

Гороскоп на сегодня: Телец

Тельцы находятся в постоянном поиске источников дохода. Однако в эту субботу лучше отказаться не только от вложения денег в сомнительные проекты, но и от крупных покупок. Приобретенная сегодня вещь вряд ли прослужит долго, поэтому лучше отложить шопинг. И следите за здоровьем, сейчас высока вероятность инфекционных заболеваний.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Козерогам в эту субботу стоит делать только важные покупки, а шопинг ради удовольствия лучше отложить. Сбросьте стресс другим способом, например, отправляйтесь в кинотеатр или на концерт.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака эта суббота сулит массу неожиданностей.