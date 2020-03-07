Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака суббота сулит массу неожиданностей

В эту субботу астрологи рекомендуют направить бьющую через край энергию на развлечения.

Луна в своей растущей фазе переходит в созвездие Льва. Это время сулит массу неожиданностей знакам Зодиака.

Астрологи отмечают, что лунный Лев всегда несет всплеск энергетики в векторе общения и трудоспособности. И поскольку в эту субботу большинство знаков Зодиака будет отдыхать, направить бьющую через край энергию рекомендуется на развлечения, особенно, связанные с посещением культурных мероприятий, экскурсиями и даже казино. Ну а если подобное не входит в ваши планы, устройте дома генеральную уборку - завтра процесс пройдет легко, быстро и с вдохновением, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Лев

Безусловно, Львы войдут в число счастливчиков этого дня. Сегодня им позвонят старые друзья и предложат собраться вместе. Обязательно соглашайтесь, вы узнаете массу нового и почерпнете вдохновение на всю следующую неделю. А если очень повезет, познакомитесь с влиятельными людьми.

Гороскоп на сегодня: Рак

Раков ждет приятная неожиданность. Скорее всего, 7 марта они смогут купить то, что давно хотели, но не могли себе позволить. А тут внезапно выпадет возможность сделать приобретение по выгодной цене.

Гороскоп на сегодня: Водолей

У Водолеев все, как обычно, идет по плану. На работе полный порядок, дом - полная чаша. Однако рабочая неделя отобрала силы, и теперь главной задачей станет хороший отдых. Кстати, ваша вторая половина готовит в подарок что-то очень необычное.

Напомним, ранее известный астролог составил гороскоп для женщин на 8-е марта.