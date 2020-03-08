Астролог составила гороскоп на неделю 9-15 марта

10 марта Меркурий выходит из фазы ретроградности, что значительно улучшает настроение и умственную деятельность.

9 марта полнолуние в Деве в 19:48 по киевскому времени. 10 марта Меркурий выходит из фазы ретроградности, что значительно улучшает настроение и умственную деятельность.

Люди стремятся к контактам, хочется провести время в хорошей компании, встретиться со знакомыми, заняться творчеством. Если вопросы с документами по каким-либо причинам не решались, то теперь события начнут развиваться быстрее. Благоприятны поездки, путешествия, легче договориться с партнерами, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

Читайте такжеТельцы окажутся в центре внимания, а Львов ждут конфликты: появился любовный гороскоп на март

Возможно, вы станете более обостренно воспринимать вторжения на вашу территорию или подвергать сомнению ваши методы. Какое бы решение вы ни приняли — следовать своим путем или воспользоваться советами окружающих, — ваше стремление к личным достижениям в этот период будет особенно сильным. Напряжение может возникнуть при общении с мужчинами — товарищами или коллегами. Для достижения успеха необходимо исключить агрессивные методы и поспешные действия. Если сможете обуздать эти склонности и обрести решимость и терпение, вы достигнете большего, чем ожидали.

Телец

Главную роль в это время играют материальные ценности, способные обеспечить комфорт, уют и дающие материальную базу. Для бизнеса и финансовых дел это благоприятное время. В партнёрских отношениях также царит стабильность, старые отношения укрепляются, новые знакомства заводятся осмотрительно. Очень благоприятное время для любви, ухаживаний и для того, чтобы порадовать любимых дорогим подарком, изысканным угощением – всё это будет оценено по достоинству. Так как в эти дни возрастает чувство собственничества, поэтому лучше не давать повода для ревности и не испытывать чувства партнёра на крепость.

Близнецы

Вы чувствуете себя свободнее, происходят спонтанные ситуации, непредвиденности в сферах общения и обмена информацией. Это время повышенного интереса к учебе, новым знаниям и к получению интересной информации в целом. Старайтесь охотнее откликаться на новые предложения, интересуйтесь свежими идеями, вовлекайтесь в совместное дело. Так как ваше мышление в этот период становится нестандартным, у вас появляется новый взгляд на вещи, оригинальные, смелые, уникальные идеи. А это дает возможность найти неординарные и необычные пути для решения своих проблем.

Рак

В это время весьма возможно противостояние вашим действиям и возникновение конфликтных ситуаций. Даже если неудача не станет окончательным результатом, нынешние обстоятельства не обещают полного успеха. Мнения и особенно действия окружающих, вряд ли обеспечат вам поддержку. Жизненная сила и энтузиазм либо отсутствуют, либо быстро иссякают, и вы остаетесь без энергетической подпитки. Взаимоотношения с мужчинами могут стать напряженными — возможно, в результате слишком острой конкуренции. В этот период лучше держаться в тени и строить планы на более благоприятный период.

Несобранность и нервозность может привести к провалу деловые переговоры. Из-за ошибочного суждения и принятия ошибочных решений возможны несогласия и размолвки в личной жизни и на работе. Вы нуждаетесь в восхищении и требуете к себе максимум внимания, в погоне за чрезмерными удовольствиями можете забыть о своих обязанностях. Возможны производственные недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Обещания по выполнению планов лучше отложить. Личные отношения, встречи могут принести огорчения и разочарования, в семье возможны скандалы.

Дева

Ваш управитель - Меркурий, выходит из фазы ретроградности. Несет вам устойчивость к внешним воздействиям, способность контролировать свое поведение. Физическая и ментальная деятельность направлены в материальную сферу. На смену мечтательности приходит сосредоточенность, желание навести порядок, всё расставить по местам, раздобыть новую информацию и найти ей место. Способность к обобщению ослабевает, есть опасность запутаться в деталях. Раздражает малейшая небрежность, неточность. Заключается больше, чем обычно, торговых сделок, но они полны оговорок и условий. Улучшаются отношения с родными, близкими и друзьями.

Весы

Благоприятный период способствует хорошему настроению, Вы стремитесь к контактам, вам нравятся развлечения и застолья. Обостряется восприимчивость к красоте, более выражен интерес к противоположному полу. Появляются новые контакты, но связи, установленные в этот период, ненадёжны. Решительность ослабевает, принятые решения легко меняются. Проявляется готовность к партнёрству, мирным переговорам. Дела решаются быстрее, активизируются контакты, повышается взаимопонимание, что способствует эффективному партнерству. Удачно завершаются те дела, которые долго тянулись и по непонятным причинам никак не решались.

Скорпион

Благоприятное время для социальных отношений, переговоров с властями или с высокопоставленными социальными служащими, а также для финансовых операций и юридических дел. Удачно складываются, гармонизируются любовные и семейные отношения, особенно со старшими родственниками, родителями супруга. Период благоприятен для развивающих занятий с детьми, для помощи им в образовании. Возможно появление новых романтических связей и любовных привязанностей. Можете рассчитывать на помощь и поддержку влиятельных лиц.

Стрелец

В это время улучшается самочувствие, что хорошо сказывается на физической форме. Благоприятные дни для тех, кто занимается музыкой и искусством. Хорошее время для обдумывания своих желаний и составления плана по их реализации, а также для решения тех дел и проектов, которые начаты ранее. Это подходящее время для выхода на новый уровень, осознания, благодаря усилившейся интуиции и важных преобразований. Хороший период для исследований, для изменений на производстве и в бизнесе. В эти дни благоприятно решаются вопросы налогообложения, страхования, наследства, вложения совместного капитала, распределения прибыли.

Козерог

Обстоятельства заставляют Вас становиться более активными, для всех дел и занятий характерна основательность. Усиливается оптимизм, обостряется чувствительность к успеху, что даёт склонность преувеличивать свои возможности и силы. Вас легко увлечь, заразить энтузиазмом, но этот энтузиазм недолговечен и поверхностен. Благоприятны поездки, в том числе за рубеж. Плохо переживаются всякие ограничения, особенно детьми. Хороший период для демонстрации своих талантов, творческой или интеллектуальной работы, любовных дел, свадебных торжеств, проведения банкетов, праздничных вечеров, приёма гостей.

Водолей

Вы стремитесь к эмоциональной свободе и независимости, появляются новые неожиданные связи, обновляются существующие взаимоотношения. Хорошее время для духовных занятий и для умственной работы. Возможно установление деловых партнерских отношений с друзьями. Благоприятный период для общественной деятельности, планирования, реализации перспектив, установления новых контактов. Возможна неожиданная выгода, одноразовые выплаты, подарки, открытие новых финансовых и социальных возможностей. Период благоприятен для приобретения оргтехники, для модернизации производства. Подходящее время для исследований и научной деятельности.

Рыбы

Период благоприятен для визитов к начальству, для посещения официальных инстанций, для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельным лиц. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Не исключено завязывание служебных романов. Ваше добросердечие и возросший оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и партнерские проблемы. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. В этот период вы сильно подвержены влиянию прекрасного, постарайтесь получить максимум удовольствия, но избегайте переедания, а также больших трат.