Тельцы окажутся в центре внимания, а Львов ждут конфликты: появился любовный гороскоп на март

Астролог Хаял Алекперов составил любовный гороскоп для всех знаков Зодиака.

Астрологи советуют одиноким представителям знаков Зодиака быть внимательнее к своему окружению - в марте возможны судьбоносные встречи. А людям семейным следует почаще проводить время со своими любимыми.

Астролог Хаял Алекперов составил любовный гороскоп для всех знаков Зодиака, пишут "Факты".

Овны

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Март может стать судьбоносным для одиноких Овнов. Месяц сулит им новые знакомства, многие из которых произойдут неожиданно. Поэтому у представителей знака есть все шансы кардинально изменить свою личную жизнь. Главное при этом — почаще бывать на виду, посещать концерты, выставки, ходить в кафе. Семейным же Овнам стоит быть сдержаннее. Старайтесь обходиться без колких замечаний в адрес любимого человека, чтобы избежать продолжительного конфликта.

Тельцы

Представители знака Тельцов окажутся в центре внимания противоположного пола. А это значит, что комплименты, новые знакомства и флирт им просто гарантированы. Правда, звезды при этом советуют не слишком торопить события и не поддаваться первой волне чувств. Поскольку есть большой риск разочарований.

Близнецы

Новое знакомство может застать представителей знака Близнецов врасплох. А потому звезды советуют в начале весны больше внимания уделить своей внешности. Обновление гардероба или новая прическа не только поднимут настроение, но и помогут наладить личную жизнь. Тем Близнецам, чье сердце занято, стоит больше времени проводить с партнером. Любимый человек будет нуждаться в вашем одобрении, совете и просто приятных словах.

Раки

Одиноким представителям знака Раков стоит повнимательнее присмотреться к своему ближайшему окружению. Вполне вероятно, что вы просто в упор не замечаете претендента на ваше сердце. Семейным же Ракам самое время обсудить с партнером серьезные вопросы, которые долгое время замалчивались. У вас есть все шансы прийти к общему знаменателю без лишних споров и разбирательств.

Львы

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Месяц может оказаться для представителей знака весьма конфликтным в сфере личных отношений. Семейным Львам звезды советуют избегать споров с любимым человеком, так как серьезная ссора может разгореться даже от малой искры, а погасить ее просто не удастся. Одиноким же сердцам положительные перемены сулит конец месяца — именно тогда возможны перспективные знакомства. Вероятна и встреча с человеком, с которым в прошлом вас связывали теплые чувства.

Девы

В марте в личной жизни представителей знака Дев наступит период флирта и любовных свиданий. А потому уже с начала месяца стоит серьезно заняться собой, чтобы встретить любовь во всеоружии: запишитесь в спортивный зал, измените цвет волос и обновите гардероб. Для семейных же представителей знака, в отношениях которых произошел разлад, март — отличное время, чтобы наконец помириться со своей половинкой.

Весы

В этом месяце звезды советуют Весам не делать поспешных выводов о своих новых знакомых. Присущее вам стремление идеализировать людей может на этот раз привести к полному разочарованию. Семейным же представителям знака следует быть максимально откровенными в общении с партнером. Помните, что недосказанность может стать причиной громкой ссоры.

Скорпионы

Первый месяц весны сулит эмоциональным Скорпионам множество романтических встреч и новых знакомств. Это поможет скромным представителям знака, которых, правда, среди них не так и много, раскрыться и обрести необходимую уверенность в себе. Для семейных же Скорпионов март — это удачное время для совместных путешествий с любимым человеком. Именно поездка сгладит все ваши «острые углы» в отношениях и поможет начать историю с чистого листа.

Стрельцы

В середине марта на горизонте одиноких Стрельцов может появиться новый человек. Будьте внимательнее к окружению, чтобы не упустить свою судьбу. Возможно, это будет именно тот, кого вы так долго искали. Семейным же представителям знака стоит больше внимания уделять родным и близким людям. В это время им нужна будет ваша постоянная поддержка и мудрый совет.

Козероги

В этом месяце у представителей знака Козерогов возможны серьезные конфликты с партнером. Правда, возникнут они по совершенно банальному поводу. Поэтому, чтобы сохранить гармонию в отношениях, постарайтесь умело распределять время и силы между выполнением трудовых обязанностей и заботой о любимом человеке.

Водолеи

В начале месяца у одиноких представителей знака Водолеев в личной жизни все может складываться не так гладко, как им бы хотелось. Но звезды советуют не суетиться и просто набраться терпения. Судя по расположению небесных светил, уже к концу марта вас может ожидать приятная встреча.

Рыбы

В отношениях с партнером у семейных Рыб в середине марта возможны конфликты и недопонимание. А все потому, что нерешительные представители знака подсознательно пытаются уходить от важных разговоров с любимым человеком. Поэтому звезды советуют быть более откровенными и чаще говорить по душам со своей второй половинкой.