Астрологи рассказали, кому сегодня нужно поберечь здоровье

По мнению астрологов, день благоприятен для размышлений, аутотренинга и обучения.

Растущая Луна по-прежнему в Раке, что не способствует быстрому принятию решений. А для азартных людей он и вовсе может стать роковым.

По мнению астрологов, день благоприятен для размышлений, аутотренинга и обучения. Не стоит искать новые источники дохода или менять работу. Помимо лунного Рака в этот день большое влияние оказывает Венера, а эта планета несет неспешную энергетику и благосклонна лишь к делам амурным. В других сферах стоит быть осторожными, пишет НВ.

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Гороскоп на сегодня: Лев

Львам не стоит торопить события, как бы этого ни хотелось. Представителей этого знака порой раздражает медлительность окружающих, но форсировать ход дел ни в коем случае нельзя. Помните, что сейчас действует ретроградный Меркурий, поэтому лучше уделить внимание собственному здоровью, а не пытаться завершить все начатые проекты.

Гороскоп на сегодня: Весы

Несмотря на то, что день 6 марта благоприятен для отношений, Весам предстоит пережить разочарование в любви. Задумайтесь, нужен ли вам человек, который находится рядом. И не бойтесь одиночества, астрологи прогнозируют интересное знакомство ближе к середине месяца.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Основная опасность, которая угрожает сегодня Рыбам, - это ухудшение здоровья. Скорее всего, речь идет об инфекционных заболеваниях дыхательных путей. Избегайте мест скопления людей и при любых проявлениях болезни отправляйтесь к врачу.