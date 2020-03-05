Известный астролог составил гороскоп для женщин на 8-е марта

Каким будет этот праздник для женщин разных знаков Зодиака, рассказал известный украинский астролог Хаял Алекперов.

День 8 Марта полон ожиданий, поздравлений и радости. Каким будет этот праздник для женщин разных знаков Зодиака, рассказал известный украинский астролог Хаял Алекперов.

Об этом пишет "КП в Украине".

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Овен

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Весна сулит женщинам-Овнам позитивные перемены. Весьма вероятно, что вы по-новому посмотрите на мир, а потому откроете в себе немало новых граней. Чтобы это ни было - непривычное хобби или скрытый талант - не бойтесь проявить себя, смелее беритесь за непривычные начинания. Фортуна - тоже женщина, и она на вашей стороне.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Телец

Женщины-Тельцы этой весной смогут по-настоящему преобразиться. Не бойтесь экспериментов со стилем, цветом или длиной волос. Главное во всем этом - ваше внутреннее ощущение. Именно любовь к себе станет главным топливом, которое поможет вам добраться к успеху.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Близнецы

Эта весна пройдет для Близнецов под знаком любви. Представительницы прекрасного пола будут в центре внимания. А потому комплименты и знаки внимания от мужчин станут для вас привычным делом. Звезды советуют тем Тельцам, чье сердце свободно, использовать такую прекрасную возможность, чтобы изменить свою личную жизнь.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Рак

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С приходом весны в женщинах-Раках проснется небывалая чувственность и магнетизм. Совет звезд - не бойтесь быть собой. Ваша естественность влюбляет. И чем лучше вы научитесь этим пользоваться, тем больше у вас шансов стать счастливыми в любви.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Лев

Женщины-Львы - настоящие борцы. Они привыкли смело добиваться своих целей и идти напролом. Но звёзды советуют вам этой весной хоть изредка проявлять свои слабости. Позвольте вам помочь. Скорее всего, именно так вы сумеете достичь успеха.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Дева

Девы - невероятно требовательны к собственной персоне. Они подолгу корят себя за совершенные ошибки и от этого чувствуют неуверенность. Но этой весной у Дев получится, наконец, договориться с собой. Научиться отдыхать без суеты, принять свои промахи , пережить их и двигаться дальше. Главное - сделать первый шаг в этом направлении уже в начале марта.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Весы

Эта весна для прекрасных представительниц знака Весы - отличный шанс избавиться от балласта в их жизни. Прекратить общение с людьми, которые навязывают комплексы и пессимистические мысли, расстаться с вредными привычками - все это вам под силу. Не бойтесь сделать такой шаг, и открыть дверь счастью, которое стучится в вашу жизнь.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Скорпион

Уже с начала весны постарайтесь объявить войну своему самоедству. Чаще хвалите себя, делайте комплименты собственному отражению в зеркале. Не забывайте о том, что любой успех начинается только с любви к себе и оптимизма. А уж поверьте, звезды несомненно одарят вас возможностями прийти к новым вершинам.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Стрелец

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Эта весна откроет перед вами нужные двери. Любые начинания женщин-Стрельцов будут идти как по маслу. Главное условие - чаще прислушиваться к собственной интуиции. Конец весны - благоприятное время, чтобы заняться своим здоровьем. Любые действия, направленные на укрепление иммунитета, будут иметь успех.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Козерог

Звезды советуют женщинам-Козерогам пересмотреть свое отношение к собственному организму. Правильный режим дня, сбалансированное питание и спорт - то что поможет вам не только чувствовать себя хорошо, но и прекрасно организует. А это очень кстати, учитывая то, что весна будет насыщенной. Деловые встречи, новые перспективы и полезные знакомства - все это потребует от вас внутренних ресурсов. Постарайтесь вовремя их пополнить.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Водолей

Женщинам-Водолеям стоит больше времени уделить себе и своим желаниям. Поход в спа, вечер с любимой книгой или путешествие, о котором вы мечтали - чтобы это ни было, стоит исполнить хотя бы несколько своих "хочу". Так вы не только поднимете своё настроение, но и запрограммируете себя на дальнейшие успехи.

Гороскоп на 8 Марта 2020 года: Рыбы

Для женщин-Рыб весна - прекрасный период, чтобы разобраться с ссорами и разногласиями. Сейчас вам будет очень легко понять окружающих людей и мирно решить даже самые спорные вопросы. Воспользуйтесь этим, чтобы сделать пространство вокруг себя гармоничным и благоприятным.