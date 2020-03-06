Mнoгим пpидeтcя cпpaвлятьcя c пpeгpaдaми, нo бoльшoe кoличecтвo людeй пoлучaт нaгpaду зa cвoи cтapaния.

Пятницa – aктивный и пpoдуктивный дeнь для зoдиaкaльныx пpeдcтaвитeлeй, кoтopыe пpeдпoчтут выклaдывaтьcя нa paбoтe, a нe лeнитьcя.

Об этом говорится в гороскопе на 6 марта, пишет slovofraza.

Овен

Не время браться за новые дела, вы ведь еще не довели до ума старые!

Телец

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которым в марте повезет в любви

В какой-то момент вы можете оказаться в плену давних воспоминаний. Астрологи предупреждают, что это может негативно отразиться на вашей продуктивности.

Близнецы

Не советуем сегодня встречаться с близкими людьми и устраивать дружеские посиделки, высока вероятность конфликта.

Рак

Принимайте подарки судьбы с готовностью и уверенностью, что вы это заслужили!

Лев

Даже если настроение с утра у вас не очень хорошее, не поддавайтесь депрессии. Если будете раскисать, многое пропустите.

Дева

Настройтесь на философский лад и неприятности воспринимайте критически, они подскажут, где вы совершили ошибку и как ее исправить без ущерба для дела.

Весы

Люди вокруг вас в пятницу будут настроены на свою волну, не тратьте время, пытаясь склонить их на свою сторону.

Скорпион

Не поддавайтесь негативным мыслям, гоните их от себя, очередной приступ рефлексии сделает ваши дедлайны совсем уж критическими.

Стрелец

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которых в марте ждет успех в карьере

Общение с бывшим партнером может быть тяжелым, но необходимым, чтобы избавиться от морального груза.

Козерог

Наверное, лучшее время для творчества в любом его проявлении! Даже если вы совсем не скульптур и не писатель, попробуйте что-то создать, руками или в голове. Это отличное время для самореализации.

Водолей

Обратите внимание на ваше хобби, сегодня оно может перейти в разряд профессии и начать приносить доход.

Рыбы

Вам может поступить предложение, которое сначала покажется не очень привлекательным, однако вскоре приведет к смене работы.