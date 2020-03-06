Лунный календарь на март 2020: благоприятные дни

Суточные биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли.

Лунный календарь позволит вам быть в курсе того, какая в данный момент Луна, и какая фаза Луны. В соответствии с лунным календарем можно планировать свои дела с минимальными потерями времени и усилий. Календарь лунных дней также поможет вам определить благоприятные и неблагоприятные дни месяца.

Читайте такжеАстрологи назвали три знака Зодиака, которым в марте повезет в любвиСуточные биоритмы в организме человека зависят от вращения Луны вокруг Земли, которая в течение 28-30 суток делает один оборот вокруг Земли. Лунный месяц длится от новолуния до новолуния и состоит из 30 дней.

При этом почти половина календарных месяцев в году имеет незаконченный цикл и состоит из 29 дней. Лунный месяц складывается из 29-30 лунных суток отталкиваясь от длины 1-го дня, а также, определяемой близостью луны к горизонту во время новолуния.

Итак, давайте ознакомимся с благоприятными датами, которые ждут нас в этом месяце.

Лунный календарь на март 2020

Благоприятные лунные дни: 3, 10, 11, 15, 16, 21, 29, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 9, 23, 24.

Лунные фазы на март 2020

Новолуние - 24 марта в 12 часов 28 минут.

Полнолуние - 9 марта в 20 часов 48 минут.

Растущая Луна с 1 по 8 и с 25 по 31 марта 2020.

Убывающая Луна 10 - 23 марта 2020.