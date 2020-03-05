Астрологи назвали три знака Зодиака, которым в марте повезет в любви

Многие ожидают от этого месяца приятных новостей, перемен к лучшему, гармонии и взаимопонимания в личной жизни.

Весна, как известно, пора любви, страсти и расцвета самых романтических и трогательных чувств. Так что март-2020 – многообещающий месяц в сфере любовных отношений для большинства знаков зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Водолей

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Водолеи в марте 2020 невероятно притягательны и милы. Вашему обаянию невозможно противостоять, а потому в вас будет очень сложно не влюбиться – в вашу потрясающую улыбку и неиссякаемую жизнерадостность. Воспользуйтесь моментом и обретите, наконец, прочные взаимоотношения.

Рак

У Раков в марте-2020 часто будет возникать ощущение гармонии с окружающим миром и внутреннего покоя. Вас будет тянуть к уединению и созерцанию, усилится восприятие красоты, доброты, сочувствия и человеколюбия. В итоге на этой почве велика вероятность возникновения тайной любви и тайных романтических связей.

Дева

Март-2020 – это именно тот период, когда заканчивается очередная фаза ваших отношений. Но все к лучшему – это означает, что вы перейдете на новый, более качественный уровень. Он принесет изобилие в удовольствиях, чувственной сфере и любви. Также это благоприятный период для беременности.