Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака сегодня могут встретить свою любовь

По мнению астрологов, что находящийся под управлением Юпитера день принесет знакам зодиака массу приятных событий.

Луна в растущей фазе способствует подъему духовных сил и расцвету энергии. А еще этот день находится под управлением Юпитера, что принесет некоторым знакам большие перемены.

Астрологи считают, что находящийся под управлением Юпитера день принесет знакам зодиака массу приятных событий. Он будет особенно удачным для покупки недвижимости и проведения переговоров, так как сегодня произойдет мощный выброс космической энергии в вектор коммуникаций. А поскольку Юпитер известен не только как глава римского пантеона, но и как чрезвычайно любвеобильное божество, некоторым знакам сегодня выпадет шанс наладить свою личную жизнь, пишет НВ.

Читайте такжеГороскоп на 5 марта: астролог назвал счастливчиков и "лузеров" дня

Гороскоп на сегодня: Телец

Тельцы больше всего ценят тепло и уют в отношениях. Они терпеть не могут отношений с постоянными скандалами и выяснениями эмоций. В этот четверг у многих представителей знака появится шанс встретить человека со сходным видением жизни. Не упустите его, поскольку встреча может стать началом долгих, прочных отношений.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Представители знака Стрелец любят быть в центре внимания. И в отношениях им важно осознавать свою значимость для партнера. Ликуйте - 5 марта вы встретите человека, который со временем будет вас обожать. А пока что постарайтесь показать себя с лучшей стороны.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Скорпионам важен постоянный накал страстей в отношениях. Их темперамент способен выдержать не каждый, но сегодня, похоже, смельчак все-таки найдется. Он будет очарован вашим фирменным обаянием и чувством юмора.

Напомним, ранее астролог составила романтический гороскоп на 8-е марта по знакам Зодиака.