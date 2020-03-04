Гороскоп на 5 марта: астролог назвал счастливчиков и "лузеров" дня

В эти сутки может быть особенно трудно сдерживать конфликт, который продолжается уже давно. Будьте доброжелательны, но воспользуйтесь своей интуицией.

Гороскоп на четверг, 5 марта 2020 года, предусматривает скоротечный день. Завтра возможно ощущение тотальной нехватки времени.

Об этом говорится в гороскопе Павля Глобы, пишет slovofraza.

Овен

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Время будет не самым благоприятным для межличностных отношений. Вы можете вступить в конфликт, во время которого проявятся неприятные детали. Есть шансы встрять в спор с лицами, имеющими другие ценности.

Телец

5 марта Тельцам удастся найти время для отдыха и радости. В веселой атмосфере можно отпраздновать небольшие победы. Вероятно, вас пригласят на важное социальное или семейное событие.

Близнецы

Непредвиденный ход событий может огорчить Близнецов завтра. Возможны провалы в планах. Впрочем уравновесит неудачи опыт, которые впоследствии удастся применить лучше.

Рак

Ваша душа Завтра будет рваться на волю. Могут возникнуть конфликты в партнерских отношениях, особенно в тех, в которых нет свободы. Вы, наверное, задумаетесь, что для вас хорошо, а от чего было бы хорошо отказаться.

Лев

5 марта Львы могут получить провокационную информацию или вляпаться в тяжелый разговор. Возможны бестактные действия со стороны других, что добавит хлопот всем.

Дева

В четверг Девы могут встретить человека, который поможет решить наболевшую для них проблему. Одиноким в эту пору стоит быть открытым к новым возможностям, поскольку это будет удачный день для поиска партнера.

Весы

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5 марта есть шансы встретить кого-то, кто изменит вашу жизнь. Также возможно возникновение ситуации, которая изменит ваш взгляд на мир. Родственных встреч в эту пору лучше избегать.

Скорпион

В этот день не стоит пренебрегать отдыхом – позаботьтесь о достаточном количестве сна. Возможно, Завтра вы откроете для себя новое хобби или занятие, которое станет вашей страстью.

Стрелец

В эту пору отношения Стрельцов могут подвергнуться испытаниям. Вы можете конфликтовать с близким вам человеком, а одной из причин ссор могут стать обвинения против вас. Не оставайтесь наедине со своими проблемами.

Козерог

5 марта Козерогам возможно придется уделить большую часть времени вопросам семьи или друзьям. Это может спровоцировать некоторые конфликтные ситуации, особенно у тех, кто и так достаточно занятой. В конфликтных ситуациях проявляйте разумный подход.

Водолей

Творческая аура придаст сил Водолеям завтра. Вы обязательно сможете что-то изменить, понять, осуществить. Заботьтесь о своих потребностях и наслаждайтесь жизнью.

Рыбы

5 марта Рыбы могут столкнуться с чем-то, что до сих пор было для них трудным и непонятным. Постарайтесь заручиться поддержкой человека, который обычно добавляет вам вдохновения, но не обрубает вам крылья.