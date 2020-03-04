Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в марте ждет успех в карьере

Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака будет самым удачливым в сфере работы, и кого ждет расцвет карьеры в начале весны.

Астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака будет самым удачливым в сфере работы, и кого ждет расцвет карьеры в начале весны.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

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Наиболее удачной для Овнов в марте 2020 будет работа в сфере питания, причем, как непосредственно с пищей или продуктами питания, так и связанная с теми видами деятельности, которые “кормят” людей на духовном или эмоциональном уровне.

Телец

В работе Телец рискует стать чрезмерно эксцентричным человеком. Наиболее удачные в это время года сферы – государственная служба, политическая арена, юриспруденция, а также ремонт, дизайн, архитектура и строительство.

Близнецы

Ваши интеллектуальные способности, увы, не найдут особого применения в социальной и деловой жизни. Единственное, если вы занимаете руководящий пост – это ваше время. А вот наилучшие успехи будут наблюдаться в литературе.

Рак

В марте 2020 у Раков увеличивается сила, энергия, а также хитрость и лукавство. Эти черты способны всерьез вам помочь. Вообще, этот период предвещают блестящую карьеру. Главное условие – не культивировать в себе чрезмерную впечатлительность.

Лев

У Львов в марте 2020 наступает хороший период для пропаганды, выступлений и высказывания своих мыслей. Это удачное время для творческих работников – энергия и инициатива будут направлены на продуктивную деятельность.

Дева

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Если вы честолюбивы, предприимчивы и разносторонни, то март 2020 предвещает славу и популярность. Вы сможете выступать в качестве самостоятельных предпринимателей, бизнесменов с уверенными и решительными действиями.

Весы

В марте 2020 у Весов возрастает чувство долга и ответственности, что позитивно скажется на вашем имидже и уважении коллег. Да и начальство будет вами довольно. Но будьте готовы к разногласиям и конфликтам с деловыми партнерами.

Скорпион

Скорпионов в марте 2020 ждет противостояние и борьба в сфере бизнеса, но она будет успешной. Вам не следует никому демонстрировать свои слабые стороны. Главное направление на этот месяц – техника, изобретения и рационализация.

Стрелец

Ваша потенциальная воля и энергия, активность и самоуверенность в марте 2020 принесут положительные и желанные плоды. Наибольшие успехи представителей знака Стрельцов ждут в качестве химика, медика, фармацевта.

Козерог

Март 2020 – плодотворный месяц для Козерогов, особенно для представителей науки. Звезды рекомендуют на работе избегать проявлений душевной нерешительности. А вот смелых и настойчивых работников ждет успех и признание.

Водолей

В этом месяце у Водолеев проявляется хорошая творческая активность, вы с удовольствием будете заниматься любимым делом. Также вас ждет полезная общественная деятельность, командировки, выгодные договоры, полезные связи и контакты.

Рыбы

Ваша сообразительность и талант комбинатора сделают вас популярными и любимыми среди рабочего окружения. Вам способствуют прекрасно изложенные мысли, изящность речи. особенный успех вас ждет в сфере торговли, бизнеса и литературы.