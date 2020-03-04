Астрологи составили гороскоп здоровья на март 2020 для всех знаков Зодиака

В марте 2020 у Тельцов могут проявиться болезни, связанные с работой легких.

Кто из знаков зодиака будет хорошо себя чувствовать в начале весны, а кому придется вплотную заняться своим здоровьем? Узнайте в гороскопе здоровья на март 2020 года.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

В марте 2020 система жизнедеятельности организма у Овнов будет более гармоничной при тех видах деятельности, которые требуют не физического, а умственного напряжения. Поэтому важно обратить внимание на то, что вы делаете и чем занимаетесь.

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Телец

В марте 2020 у Тельцов могут проявиться болезни, связанные с работой легких. Также истощение может возникать вследствие нехватки кислорода, поступающего в мозг, которое возникает в результате неправильного дыхания. Звездный совет: бросайте курить.

Близнецы

Предпосылками здоровья в марте 2020 у Близнецов служит стабильность нервной системы. Ваше состояние в этом месяце напрямую связано с переживаниями, эмоциями, чувствами, впечатлениями, восприимчивостью и чрезмерной ранимостью.

Рак

Если Раки смогут задействовать в своей жизнедеятельности высокие моральные качества и эмоциональные чувства, к примеру сострадание, милосердие, то они останутся здоровыми и цветущими. Также в марте 2020 старайтесь не переедать.

Лев

В начале весны у Львов повышается предрасположенность к пищевым аллергиям. Вам следует более внимательно и требовательно отнестись к тому, что вы употребляете в пищу, особенно если вы решили соблюдать Великий пост.

Дева

У Дев в марте 2020 любая деятельность, в которой они смогут проявлять заботу об окружающих и выражать свои эмоции, в том числе и сострадание, принесет моральное удовлетворение и однозначно пойдет на пользу организму в целом.

Весы

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В марте 2020 у Весов может возникнуть проблема лишнего веса или же вы ее сами себе нафантазируете. Перемены, стрессы и переход на весенний ритм жизни не стоит заедать сладким и мучным – тогда и ожирения не будет.

Скорпион

Малоприятный месяц в сфере здоровья ожидает представителей знака Скорпион. В марте 2020 у вас возможны хлопоты, начиная от респираторных заболеваний и заканчивая болями в пояснице. Приготовьтесь к частым посещениям врача.

Стрелец

Если Стрельцы начнут замечать проявление близорукости – это сигнал к тому, что следует быть более прямолинейными и открытыми. Учитесь смотреть прямо в лицо правде жизни. Также вам будут полезны упражнения для укрепления глазных мышц.

Козерог

В марте 2020 у Козерогов может сбоить пищеварительная система, в частности желудок. Пересмотрите свое поведение и отношение к жизни – вполне возможно, вы занимаетесь самоедством, что может привести к язве желудка.

Водолей

Наиболее ранимой областью тела в марте 2020 у Водолеев будет сердце. И часто вы сами будете являться виновником этого, потому что любую проблему готовы принимать близко к сердцу. Старайтесь проще смотреть на жизнь.

Рыбы

В марте 2020 у Рыб работа потребует большего напряжения, чем сможет выдержать нервная система. Вы должны иметь возможность сами регулировать свои действия, темп и время их выполнения – тогда ваше здоровье останется стабильным.