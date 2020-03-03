Астрологи рассказали, какие три знака Зодиака завтра ждет неудача в делах

В среду, 4 марта, астрологи не советуют заниматься рискованными сделками.

Лунный Рак принесет неспешную стабильность. В этот день не стоит заниматься рискованными сделками и вкладывать деньги в сомнительные проекты.

Собственное дело требует времени, больших знаний в выбранной сфере, а также определенной доли авантюризма. Редкая личность сочетает все необходимые факторы, и астрологи предупреждают о неудачах тех, кто неспособен пойти на риск, пишет НВ.

Гороскоп на завтра: Дева

Девы терпеливы, усердны и старательны. А вот решительности им порой не хватает. Если завтра вы не найдете в себе смелость сойти с проторенной дорожки, успеха в бизнесе не видать. Пробуйте новые методы, следите за трендами - только так вы сможете вывести свое детище на новый уровень.

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Гороскоп на завтра: Рак

Раки обожают планировать и анализировать. А вот экспромт не их стихия. Жаль, потому что сил в проект вы вложили немало, но отдачи не будет, пока не научитесь порой идти на риск. Тем более, вы наперед все просчитываете, так что неожиданностей не предвидится. Чуть больше смелости, а иначе дело не сдвинется с мертвой точки.

Гороскоп на завтра: Стрелец

А вот Стрельцы, как правило, весьма азартны. И здесь кроется их основная ошибка, поскольку перед тем как рискнуть, необходимо предусмотреть все варианты развития событий. Обязательно делайте это, потому что риск не всегда благородное дело.

Напомним, ранее астролог составила гороскоп на неделю 2-8 марта.