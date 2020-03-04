Гороскоп на 4 марта: астролог рассказал, кого сегодня ждет удачный день

Многие сегодня будут слишком сосредоточены на финансовых вопросах. Возможны недоразумения с лицами, которые до того были поддержкой.

Гороскоп на среду, 4 марта 2020 года, предусматривает день, в который многие опасения могут оказаться беспочвенными. В эти сутки стоит позволить себе получать помощь от других.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы, пишет slovofraza.

Овен

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4 марта у Овнов может возникнуть потребность попросить о поддержке. Также вероятно, что у вас попросит о поддержке другой человек. Тем, кто в паре, не стоит быть слишком требовательным к своему партнеру.

Телец

Выражайте свои мысли уверенно, но не пытайтесь контролировать все и всех вокруг. Могут возникнуть споры с вашими родными или друзьями. Уравновешивайте свои эмоциональные порывы.

Близнецы

4 марта представителей знака может беспокоить вопрос денег. Ваша профессиональная позиция может стать неопределенной. Возможно, вы почувствуете сильное неудовольствие или что вам чего-то действительно не хватает в ваших отношениях.

Рак

В среду вы неожиданно можете стать участником яркой социальной встречи. Следите за необдуманными расходами, ведь поддаться искушению в этот день будет легче, чем обычно.

Лев

Непоколебимость или чрезмерная предусмотрительность в финансовых вопросах могут сработать против вас. Возможно, вас будут беспокоить страхи по поводу потери финансовой стабильности. Умные решения могут увеличить доход.

Дева

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4 марта может возникнуть немало профессиональных и социальных встреч. Не стоит от них убегать. В решениях откажитесь от сомнений и сконцентрируйтесь на возникших возможностях.

Весы

Сутки обещают приятные встречи, в том числе с семьей. Воспоминания о прошлом могут вас захватить врасплох. Высокие шансы встретить кого-то, кого не видели годами.

Скорпион

Сутки не будет лучшими – возможные столкновения с ситуациями, которые огорчат. Вы можете почувствовать себя одиноким, вам захочется близости и тепла от другого человека. Возможны приливы ностальгии.

Стрелец

4 марта важно будет не стать узником собственного негативного мышления. Перспектива будущих изменений может вызвать у вас тревогу. Вам захочется отказаться от решительных действий, которые приведут к конфронтации.

Козерог

Сегодня у Козерогов могут возникнуть проблемы с принятием решений и радикальных шагов. Неуверенность может проникнуть в жизнь вместе с ощущением нестабильности и недостаточной поддержки.

Водолей

В этот день Водолеи могут столкнуться с неизбежными изменениями. Независимо от того, какие изменения произойдут в вашей жизни сегодня, в будущем они окажутся полезными.

Рыбы

День обещает хорошие отношения с семьей, особенно с детьми. Возможно, сегодня некоторые представители знака примут решение создать семью или расширить ее.