Астрологи рассказали, что каждому знаку Зодиака необходимо сделать в марте 2020

Звезды и планеты всю весну проведут в очень спокойном состоянии.

Весна 2020 года обещает быть очень яркой и продуктивной. Звезды и планеты большую часть времени будут находиться в благоприятном положении.

Астрологи рассказали о вещах, которые необходимо сделать за весну каждому знаку зодиака, пишет slovofraza.

Овен

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Планеты собрались в секторе любви. Чтобы остаться на плаву, в предстоящие три месяца Овнам необходимо будет:

избавиться от ревности, чтобы не отталкивать своим поведением близких;

обновить гардероб, чтобы стать привлекательнее для противоположного пола;

стать более открытыми и добродушными;

научиться сдерживать негативные мысли и агрессию;

победить тягу к высокомерию и гордости.

Телец

У Тельцов эта весна будет далеко не самой простой, хоть и продуктивной, поэтому им стоит:

запланировать на неё отпуск;

избавиться от переживаний, обид;

начать прислушиваться к интуиции;

поддерживать близких;

завершить вовремя все важные дела.

Близнецы

Весна 2020 года пройдет под эгидой позитивной энергетики для Близнецов. Астрологи советуют людям этого Знака:

стать более открытыми;

начать обучение чему-то новому;

сделать самим себе приятный подарок;

избавиться от жадности;

стать самостоятельными во всем.

Рак

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Для Раков звезды и планеты этой весной будет постоянно менять свою энергетику, так что желательно:

поставить перед собой правильные цели;

расставить правильно приоритеты;

заняться каким-то новым творчеством;

начать проще относиться к неурядицам;

побороть в себе стремление к стереотипному мышлению.

Лев

У Львов будет большая поддержка звезд. Весна 2020 года связана для них с изменениями во всех сферах жизни, так что необходимо:

быть более ответственными;

побороть лень и прокрастинацию;

закрыть все финансовые и прочие долги;

совершить важные покупки;

сменить обстановку: сделать ремонт, перестановку мебели.

Дева

Звезды и планеты всю весну проведут в очень спокойном состоянии. Астрологи рекомендуют Девам:

запланировать отпуск на эту весну;

навести и поддерживать порядок дома и на рабочем месте;

начать какое-то новое дело;

научиться делиться вдохновением с окружающими;

признаться в любви.

Весы

У Весов начинается период, когда очень многое зависит не от того, что они будут делать, а от того, как и с кем. Именно поэтому Весам нужно:

найти людей, которым можно доверять;

обрести веру в себя;

начать делиться позитивом с окружающими;

заручиться поддержкой близких и друзей;

научиться воспринимать критику правильно.

Скорпион

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Жизнь Скорпионов звезды и планеты не будут менять кардинальным образом. Вместе этого они постараются обострить их главные черты характера. Ввиду этого Скорпионам стоит:

простить обидчиков, особенно если это близкие им люди;

избавиться от ревности;

стать более открытыми;

перестать бороться с врагами;

постараться обрести свежий взгляд на жизнь.

Стрелец

У Стрельцов будет очень много новых возможностей в марте и апреле. По этой причине астрологи советуют им:

перестать ждать у мора погоды;

избавиться от старых вещей и прочего хлама;

попытаться побороть в себе трусость;

стать мечтательными и оптимистичными.

Козерог

Козерогам весной 2020 года улыбнется удача в том случае, если они:

научатся не впадать в крайности;

станут более отзывчивыми;

позволят себе быть напористыми и смелыми;

попробуют победить вредные привычки;

обретут новый пример для подражания.

Водолей

Эта весна станет для Водолеев самым благоприятным временем 2020 года. В связи с этим им необходимо сделать следующие вещи:

с головой окунуться в дела;

положиться на свою интуицию;

стать более самокритичными;

более тщательно начать продумывать свои планы;

закончить изжившие себя дружеские, любовные или деловые отношения и начать новые.

Рыбы

У Рыб в марте, апреле и мае ожидается непростое, но очень важное и даже судьбоносное время. Астрологи рекомендуют им:

успеть завершить серьезные дела до конца мая;

поставить перед собой новые цели;

научиться говорить людям «нет», если нет возможности или желания помочь;

начать следить за денежными приметами;

выйти из зоны комфорта.