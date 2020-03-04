Календарь стрижек на март 2020: самые удачные даты для похода к парикмахеру

УНИАН подготовил для вас список дней, когда смена прически пойдут лишь на пользу.

Замечали ли вы когда-нибудь, что от даты, в которую вы делаете стрижку зависит состояние ваших волос в дальнейшем? По мнению астрологов, на это могут оказывать влияние фазы луны.

Читайте такжеНазваны самые везучие знаки ЗодиакаТак, если сделать стрижку во время растущей Луны, то волосы будут расти намного быстрее, чем после стрижки при убывающей Луне. Если вы часто любите менять прически, вам просто необходимо, чтобы ваши волосы быстро отрастали. В этом случае для стрижки лучше подобрать дату, когда растущая Луна находится в I или во II четверти. Если же вы, наоборот, не любите часто посещать салон парикмахерской, подберите день, когда Луна стареет.

УНИАН подготовил для вас список дней, когда смена прически пойдут лишь на пользу.

Фазы луны в марте 2020:

Первая четверть - 2 марта

Полная луна - 9 февраля

Третья четверть - 16 марта

Новая луна - 24 марта

Благоприятные дни для стрижки в марте 2020 года: 1, 10-13, 15, 18-21, 26 марта.

Благоприятные дни для окраски волос в марте 2020 года: 1, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17-19, 21, 26, 31 марта.

Благоприятные дни для маникюра, педикюра в марте 2020 года: 1, 2, 6, 7, 13, 15, 17-19, 21, 23, 30, 31 марта.

Как сообщал УНИАН, астролог составила гороскоп на неделю 2-8 марта.