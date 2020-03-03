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Названы самые везучие знаки Зодиака

08:22, 03 марта 2020
Астрология
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Самым везучим традиционно считают знак Овна / zinoti.lt

Везения, которое либо дано человеку от рождения, либо нет, еще никто не отменял. Один может целыми днями работать ради достижения цели, но она все время будет от него ускользать, а другой только посмотрит на желаемое, как оно уже само «спешит» к нему в руки.

О том, какие знаки зодиака считаются самыми везучими, рассказала известный астролог Людмила Булгакова, пишут "Факты". 

Овен

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"Самым везучим традиционно считают знак Овна, - говорит Людмила. - Его представители - настоящие любимчики Фортуны - она постоянно создает для них ситуации, которые принято называть счастливыми случаями. Иногда кажется, что Овны такого отношения и не заслуживают, но у звезд, видимо, свой взгляд на вопрос - они балуют и будут продолжать баловать представителей именно этого знака. Причину их везения можно определить известной поговоркой: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Чаще всего в виде волшебников для Овнов выступают окружающие: стоит им попасть в сложную ситуацию, как рядом тут же материализуются люди, которые могут помочь им выйти из нее - родные, друзья, однокурсники, одноклассники и даже незнакомцы"

Овны также являются одним из знаков, которому можно рисковать: звезды разрешают им принимать участие в авантюрах, играть в казино и покупать лотерейные билеты - в большинстве случаев они окажутся в выигрыше. Побеждают Овны и в состязаниях - им везет в спортивных, интеллектуальных и даже военных сражениях, недаром же планетой-управителем этого знака является страстный и воинственный Марс.

Стрелец

 Конкуренцию Овнам могут составить только Стрельцы. И это неудивительно, ведь небесным покровителем Стрельцов является планета могущества и успеха Юпитер. Их девиз: «Пришел. Увидел. Победил». Везение не падает на голову Стрельцам в виде манны небесной, как это обычно случается у Овнов. Свое везение представители этого знака берут штурмом, точнее, быстрыми и активными действиями, в которых нет места сомнениям и размышлениям. И, как ни странно, подобная линия поведения чаще всего приносит успех. Стрельцы никому не дают опомниться, не получают отпора и берут то, что хотят. Образно говоря, они стреляют из лука и попадают в цель. Впрочем, чтобы уравновесить представление о везении Стрельцов, необходимо сказать, что довольно часто они в свои цели не попадают. Но их победы такие яркие и впечатляющие, что окружающим кажется, будто Стрельцам везет всегда и везде.

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Стрельцы также умеют исполнять свои желания. Правда, сами представители знака не всегда знают об этой своей способности: дело в том, что речь не идет о молниеносном исполнении желаний, а когда это происходит, Стрельцы уже успевают позабыть о них. Возможно, им стоит записывать желания, тогда процесс волшебства будет, как говорится, налицо.

Козерог

Знак Козерога живет по принципу: «Везет тому, кто везет». Пониманием того, что они могут рассчитывать только на себя, представители знака обязаны своей планете-управителю, Сатурну, который учит их дисциплинированности, ответственности, практичности и сосредоточенности. Один из самых упертых представителей зодиакального круга предпочитает получать результат за счет собственных усилий: ради заветной цели он готов работать днем и ночью. Неудивительно, что в результате они получают желаемое. Ну, а поскольку окружающие не видят, какими усилиями Козерогам даются их достижения, - все обращают внимание только на итог, то им кажется, что представители знака везунчики и баловни судьбы.

Еще одна отличительная черта Козерогов - умение находить настоящие сокровища, «навозу кучу разгребая». Если у вас есть знакомые представители этого знака, то вы наверняка слышали от них истории о том, как они отыскали двести долларов в кармане старого пальто и при этом понятия не имеют, как деньги там оказались; как ветер буквально бросил им под ноги купюру в сто гривен, когда они по стечению обстоятельств оказались без копейки; и как они обнаружили кольцо с бриллиантом в шкатулке с бабушкиной бижутерией. Им также удается получать очень выгодные заказы и предложения - они буквально притягивают к себе ценные вещи и проекты.

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Теги: #астролог#Гороскоп