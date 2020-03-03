Названы самые везучие знаки Зодиака

Везения, которое либо дано человеку от рождения, либо нет, еще никто не отменял, отмечает астролог.

Везения, которое либо дано человеку от рождения, либо нет, еще никто не отменял. Один может целыми днями работать ради достижения цели, но она все время будет от него ускользать, а другой только посмотрит на желаемое, как оно уже само «спешит» к нему в руки.

О том, какие знаки зодиака считаются самыми везучими, рассказала известный астролог Людмила Булгакова, пишут "Факты".

Овен

Читайте такжеГороскоп на 3 марта: что ждет нас в зеркальную дату 03.03.2020

"Самым везучим традиционно считают знак Овна, - говорит Людмила. - Его представители - настоящие любимчики Фортуны - она постоянно создает для них ситуации, которые принято называть счастливыми случаями. Иногда кажется, что Овны такого отношения и не заслуживают, но у звезд, видимо, свой взгляд на вопрос - они балуют и будут продолжать баловать представителей именно этого знака. Причину их везения можно определить известной поговоркой: не имей сто рублей, а имей сто друзей. Чаще всего в виде волшебников для Овнов выступают окружающие: стоит им попасть в сложную ситуацию, как рядом тут же материализуются люди, которые могут помочь им выйти из нее - родные, друзья, однокурсники, одноклассники и даже незнакомцы"

Овны также являются одним из знаков, которому можно рисковать: звезды разрешают им принимать участие в авантюрах, играть в казино и покупать лотерейные билеты - в большинстве случаев они окажутся в выигрыше. Побеждают Овны и в состязаниях - им везет в спортивных, интеллектуальных и даже военных сражениях, недаром же планетой-управителем этого знака является страстный и воинственный Марс.

Стрелец

Конкуренцию Овнам могут составить только Стрельцы. И это неудивительно, ведь небесным покровителем Стрельцов является планета могущества и успеха Юпитер. Их девиз: «Пришел. Увидел. Победил». Везение не падает на голову Стрельцам в виде манны небесной, как это обычно случается у Овнов. Свое везение представители этого знака берут штурмом, точнее, быстрыми и активными действиями, в которых нет места сомнениям и размышлениям. И, как ни странно, подобная линия поведения чаще всего приносит успех. Стрельцы никому не дают опомниться, не получают отпора и берут то, что хотят. Образно говоря, они стреляют из лука и попадают в цель. Впрочем, чтобы уравновесить представление о везении Стрельцов, необходимо сказать, что довольно часто они в свои цели не попадают. Но их победы такие яркие и впечатляющие, что окружающим кажется, будто Стрельцам везет всегда и везде.

Читайте такжеАстролог составила романтический гороскоп на 8-е марта по знакам Зодиака

Стрельцы также умеют исполнять свои желания. Правда, сами представители знака не всегда знают об этой своей способности: дело в том, что речь не идет о молниеносном исполнении желаний, а когда это происходит, Стрельцы уже успевают позабыть о них. Возможно, им стоит записывать желания, тогда процесс волшебства будет, как говорится, налицо.

Козерог

Знак Козерога живет по принципу: «Везет тому, кто везет». Пониманием того, что они могут рассчитывать только на себя, представители знака обязаны своей планете-управителю, Сатурну, который учит их дисциплинированности, ответственности, практичности и сосредоточенности. Один из самых упертых представителей зодиакального круга предпочитает получать результат за счет собственных усилий: ради заветной цели он готов работать днем и ночью. Неудивительно, что в результате они получают желаемое. Ну, а поскольку окружающие не видят, какими усилиями Козерогам даются их достижения, - все обращают внимание только на итог, то им кажется, что представители знака везунчики и баловни судьбы.

Еще одна отличительная черта Козерогов - умение находить настоящие сокровища, «навозу кучу разгребая». Если у вас есть знакомые представители этого знака, то вы наверняка слышали от них истории о том, как они отыскали двести долларов в кармане старого пальто и при этом понятия не имеют, как деньги там оказались; как ветер буквально бросил им под ноги купюру в сто гривен, когда они по стечению обстоятельств оказались без копейки; и как они обнаружили кольцо с бриллиантом в шкатулке с бабушкиной бижутерией. Им также удается получать очень выгодные заказы и предложения - они буквально притягивают к себе ценные вещи и проекты.

.