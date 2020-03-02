Астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака завтра улыбнется удача

По мнению астрологов, Марс покровительствует активным, целеустремленным людям.

Во вторник 3 марта растущая Луна находится в созвездии Близнецов. Это благоприятное время для решительных людей.

По мнению астрологов, Марс покровительствует активным, целеустремленным людям. Кроме того, лунные Близнецы располагают к решительности на грани с импульсивностью. Обдумывать свои действия по-прежнему стоит, однако нельзя затягивать с размышлениями. Завтра затраченная энергия быстро возвращается, поэтому день особо благоприятен для спортсменов, пишет НВ.

Гороскоп на завтра: Стрелец

Порой импульсивность Стрельцов только мешает им, но не в этот день. Завтра вам нужно успеть максимум, тогда вы извлечете пользу из каждого дела. Этот день неблагоприятен для домашних дел или проведения косметических процедур, зато погрузившись в работу, вы сможете свернуть горы.

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Гороскоп на завтра: Лев

Везение в делах будет сопутствовать вам с самого утра. На протяжении дня придется провести массу переговоров и встреч, но эти мероприятия будут продуктивными. К концу дня руководство выразит вам поощрение, правда, пока только в устной форме. Но это только начало, дальше вас ждет и материальная выгода, так что не сбавляйте оборотов.

Гороскоп на завтра: Овен

В этот день будет везти Овнам, наделенным коммерческой жилкой. Успех в бизнесе не заставит себя ждать, а все потому что вы - прирожденный коммерсант. Особенно хорошо будут складываться дела в торговле недвижимостью и ценными бумагами.

Напомним, ранее астролог составила гороскоп на неделю 2-8 марта