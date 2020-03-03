Астролог составила романтический гороскоп на 8-е марта по знакам Зодиака

Возможны новые неожиданные связи, обновление старых взаимоотношений, обновляется мир чувств и эмоций.

В астрологии Венеру считают планетой «Малого Счастья», управляющей красотой, деньгами, комфортом, взаимоотношениями. 8 марта Венера в Тельце, в знаке своего управления соединяется с Ураном – планетой неожиданностей, что способствует внезапным страстным порывам. В этот день многие могут забыть о своих обязанностях и отдаться полностью любовным отношениям, что может принести вред репутации. Возможны новые неожиданные связи, обновление старых взаимоотношений, обновляется мир чувств и эмоций.

Луна до 12:48 (по киевскому времени) находится во Льве, а потом переходит в знак Девы. Утро обещает быть очень ярким. Ощущается прилив физической и творческой энергии, щедрость и широта души в это утро могут граничить с расточительностью. При Луне в Деве во второй половине дня, на смену празднику приходит упорядоченность. Если вам удалось проявить умеренность, сейчас вы все так же бодры и готовы к трудовым будням, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Овен

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В этот день усиливается романтическое общение, активизируются любовные свидания. Завязываются новые интересные знакомства, появляются новые увлечения, в основном основанные лишь на физическом притяжении. Хороший период для активного взаимодействия с партнером. Женщины будут довольны подарками и вниманием со стороны мужчин.

Телец

Возможны новые внезапные и интересные знакомства или перерастание дружеских связей в любовные. Хороший день для совместного участия с любимым человеком в общественных и культурных мероприятиях. В семье возможны неожиданные события скорее позитивного характера, но сопровождающиеся хлопотами и необходимостью каких-то перемен.

Близнецы

На ваших личных и семейных отношениях может негативно сказаться выдвижение на первых план своих эмоций и переменчивого настроения. Романтические встречи и необходимость участия в общественных мероприятиях создают атмосферу нервозности, что способствует внутренним конфликтам. Постарайтесь сохранить самообладание, т.к. от вас зависит гармония в семье и парных контактах.

Рак

Постарайтесь не растрачивать энергию направо и налево, т.к. к концу дня можете почувствовать недомогание. С вами могут происходить курьезные истории и неожиданные любовные приключения. Если, устраивая праздник себе и окружающим, вам удалось не утратить благоразумия, если вы подтянуты и рациональны, то вы сможете уберечь себя от ошибок.

Лев

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Подходящее время для посещения зрелищных и развлекательных мероприятий, «выхода в свет», особенно в театр. Женщины могут рассчитывать на щедрый подарок, мужчины имеют возможности продемонстрировать широту своей души и произвести положительное впечатление на окружающих. Чувствуете приток сил и энергии, но перерасходовать их очень легко.

Дева

Склонны придавать чересчур большое внимание проблемам взаимоотношений, возможно, не очень нужных для вас. Нежелательные визиты гостей, приятелей и соседей могут надолго выбить вас из колеи. Если вы склонны игнорировать хозяйственные проблемы и свои обязанности, то это может привести к ссорам с родными и любимыми женщинами.

Весы

Обновляется мир чувств и страстей, что хорошо для духовных занятий и для умственной работы. Вы стремитесь к эмоциональной свободе и независимости, экспериментируете в искусстве и в романтике, склонны отходить от общепризнанных взглядов на отношения. Склонность к флирту, приключениям, эмоциональному и духовному общению с партнером.

Скорпион

Общение с любимым человеком способно вызвать непонятное раздражение. Вы не ощущаете уверенности в себе, но именно сегодня особенно привлекательны для противоположного пола. Ваши текущие взаимоотношения могут серьезно пострадать, если вы возомните о своей желанности для партнера, поставите на первый план свои интересы и мнение.

Стрелец

Хороший день для общения с любимым человеком, с членами семьи. Удачно складываются отношения с близкими и родными женщинами и партнерами-женщинами. Вы бессознательно склонны к гармонии, поэтому испытываете ощущение счастья. Ваши умелые действия, добросердечие, дружелюбие способны надолго закрепить успех, содействовать гармонизации отношений.

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Козерог

Вы активны и напористы в поиске удовольствий и контактов с противоположным полом. Женщины, однако, должны остерегаться повышенного внимания со стороны мужчин. Импульсивные действия, склонность поставить все точки над «i» может нарушить мир в семье и гармонию в парных отношениях, привести к разрыву отношений. Возможно возникновение непродолжительных романтических связей.

Водолей

В этот день вы максимально привлекательны для противоположного пола. Усиливается страстность, активизируются личные взаимоотношения. Возможна любовь с первого взгляда. Появление нового романтического увлечения приводит к разрыву прежних эмоциональных отношений. Хотя, через некоторое время, вы можете сильно разочароваться в новом партнере.

Рыбы

Вы получите радость от общения с любимыми и членами семьи. Этот день вы можете с успехом использовать для гармонизации отношений с противоположным полом, для установления мира и согласия в семье или в парных отношениях. Хороший день для выражения своих чувств и привязанностей. Вы правильно оцениваете партнера и его к Вам отношение.