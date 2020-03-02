Астрологи предупредили три знака Зодиака о возможных обманах и иллюзиях

По мнению астрологов, знакам Зодиака сегодня придется бороться с обольщением со стороны окружающих, а также с собственными предубеждениями.

В понедельник растущий Месяц переходит в созвездие Близнецов. Это время роста астральной энергии, но оно также несет опасности.

Астрологи считают, что знакам Зодиака придется бороться с обольщением со стороны окружающих, а также с собственными предубеждениями. В силу растущих интеллектуальных способностей борьба может закончиться удачно. Однако решения придется принимать быстро, да еще и в условиях постоянно меняющихся обстоятельств, пишет НВ.

Утро начнется насыщенно, а к обеду события станут и вовсе непредсказуемыми. На работе вероятны срывы старых договоренностей и возникновение новых. Всем знакам зодиака этот день принесет массу нового.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Сложный, чреватый материальными потерями период для Рыб еще не закончен. Необходимо всеми силами избегать опрометчивых решений. Для этого будьте бдительны и избегайте лживых посулов окружающих. Не верьте в возможность скорого обогащения безо всяких усилий и с минимумом вложений.

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Гороскоп сегодня: Дева

Девы привлекают внимание окружающих своей внешностью и стилем, однако этим же вызывают зависть. Сегодня недоброжелатели могут попытаться испортить вам жизнь, однако вы легко избежите неприятных последствий. Главное, не терять самообладания и подходить ко всему с оптимизмом.

Гороскоп на 2 марта: Близнецы

Одно из немногих слабых мест Близнецов - падкость на лесть. Похвала для них словно бальзам на душу, а поэтому сегодня они могут стать жертвой чьей-то умелой манипуляции. Чтобы этого не случилось, просто будьте более критичными и проверяйте любую поступающую информацию.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака сегодня ожидают сюрпризы.