Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака завтра ожидают сюрпризы

Знакам зодиака придется столкнуться с неожиданными ситуациями, требующими быстрого принятия решений.

9 день в лунном календаре принесет знакам зодиака стремительную перемену событий. 2 марта - время быстрых решений, а также импульсивных действий.

Астрологи предупреждают, что с понедельника прогнозируется мощный выброс астральной энергии, который принесет динамику в будни. Знакам зодиака придется столкнуться с неожиданными ситуациями, требующими быстрого принятия решений. При этом значительно растут интеллектуальные способности, что поможет моментально ориентироваться даже в непривычной обстановке, пишет НВ.

Гороскоп на завтра: Рак

Для Раков день будет сложным и насыщенным. Экспромт не их конек, но придется реагировать мгновенно. Хорошо, что у представителей этого знака всегда есть запасной план. На работе руководство обязательно предложит вам поучаствовать в проектах, которые вы не хотели бы брать на себя.

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Гороскоп на завтра: Весы

Вмешательство контролирующих органов в вашу деятельность завтра вероятно как никогда. Постарайтесь быть предельно корректными, даже если столкнетесь с косностью и формализмом. Помните, в вашем деле бюрократии не избежать. Зато вечером вторая половина найдет чем вас порадовать.

Гороскоп на завтра: Стрелец

Стрельцы вынашивают массу грандиозных идей о собственном бизнесе, и в понедельник у них будет возможность сделать первый шаг в выбранном направлении. Главное, все хорошо распланировать и пересчитать. Помните, вы склонны к поспешным решениям, а они в столь серьезном деле недопустимы.

Напомним, ранее астрологи рассказали о главных опасностях марта 2020.