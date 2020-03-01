Гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака: для кого весна начнется удачно

1 марта будет легко следовать надежным алгоритмам, лекалам и сценариям, проявлять упорство

Сегодня плоть до вечера ситуация стабильна, благоприятна для продолжения плановых действий. Будет легко следовать надежным алгоритмам, лекалам и сценариям, проявлять упорство, настойчивость, последовательность, держаться в рамках, придерживаться системы, лимитов, точного курса.

Но не стоит надеяться на быстрый прогресс, преобладать будут процессы торможения.

Овен

Обстоятельства воскресенья помогут Овнам оставаться последовательными настойчивыми прагматиками и доводить любой результат до совершенства. Не стоит распылять уже сконцентрированную энергию по мелочам, лучше найти ей достойное применение и направить на решение важной задачи. Рекомендуется полноценное питание, восполняющее силы, особенно, если у вас высокие профессиональные или спортивные нагрузки.

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Телец

Сегодня одна из сильных сторон Тельцов - природная настойчивость, порой переходящая в упрямство. Многим Тельцам сегодня будет свойственна негибкость, инертность, жесткость. Нежелателен пассивный отдых: нерастраченные силы начнут распирать вас изнутри. Вы будете хорошим организатором и руководителем, надежным исполнителем. Сегодня высока вероятность преуспеть в сферах, связанных с техникой, спортом или политикой

Близнецы

У Близнецов сегодня мало поводов проявить свою природную подвижность, тягу к общению и разнообразию. Многие Близнецы зациклятся на практической задаче, которую им будет необходимо довести до конца, или окажутся вынуждены соблюдать целый комплекс ограничений. Ситуация начнет меняться лишь в самом конце дня. Около полуночи придут идеи или вести, над которыми вы можете раздумывать до рассвета.

Рак

Сегодня Раки могут положиться на друзей и неписаные правила коллектива. Если вам не хватает таких качеств, как жесткость, бескомпромиссность, прагматизм и организованность, можно опереться на партнера. В случае слабости личных позиций, звезды советуют сегодня примкнуть к влиятельной организации или выгодному проекту. Не стоит медлить с «вступлением в ряды», так как вскоре свободный вход может быть закрыт.

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Лев

Львам сегодня продиктует ритм жизни важный план, долг, система правил. Целеустремленные Львы вплоть до вечера останутся заложниками своих целей. На Львах-руководителях будет лежать груз ответственности. Сегодня выручит хорошая организация дел, пригодятся надежные помощники или вышколенные подчиненные. Днем будет некогда предаваться сомнениям, но к ночи что-то вновь может растревожить ваши тайные страхи.

Дева

В этот день сама судьба ведет Дев к цели и нет смысла сопротивляться ей. Сегодня не стоит волноваться, сталкиваясь с дорожным или иным кризисом: это единственный способ получить желаемое. Вы чудесным образом уцелеете во время любых приключений, включая массовые волнения. Ваш авторитет не пострадает, а позиции укрепятся. Вечер многое изменит, нежелательно вступать в диалог, спешить с вопросом или ответом.

Весы

Воскресенье создает препятствия Весам, настроенным на динамику, познание и движение. Например, на отправку в путь, на продолжение беседы, учебы, исследования. События сегодня пойдут медленно, возможны проверки, отсрочки, заминки в связи с нюансами прошлого. Лед тронется ближе к ночи, но вместо прогресса могут возникнуть дополнительные вопросы. Не стоит планировать на эти сутки важные встречи, старт путешествия.

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Скорпион

Скорпионам Сегодняшний день обещает минимум проблем при точном следовании закону, плану, намеченному маршруту, технике безопасности и собственному чутью. Неопытным Скорпионам полезно опереться на правила или на мудрость старших. Сегодня запреты и ограничения вам скорее на пользу, чем во вред. Оправданная осторожность помешает последовать импульсу, например, спонтанно потратиться на дорогую прихоть.

Стрелец

Стрельцам сегодня пригодятся такие качества, как прагматизм и умение доводить все до конца. Организованность, соблюдение правил и рецептуры нужны даже в мелочах, не говоря уже о крупных проектах, ответственных задачах. Сегодня не время демонстрировать креативность и независимость, лучше сделать упор на порядок, качество, надежность. Не помешает дисциплина, экономность в расходовании средств и материалов.

Козерог

Сегодня у Козерогов все идет по плану. Можно не беспокоиться за детей, бизнес, ход дел или тренировок, положиться на судьбу или привычный алгоритм действий. Размеренный ход вещей подтвердит, что вы на верном пути и успокоит, если вы пребываете в стрессе. Однако даже самый благополучный проверенный сценарий к вечеру исчерпает свой потенциал. Важные акции лучше планировать на первую половину дня.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит размениваться на случайные мелкие цели, лучше мыслить системно и подходить к любой задаче фундаментально. Важно сегодня позаботиться о платформе существования, прочной почве под ногами. Хорошо заняться умеренной оптимизацией быта, расширением своей территории в допустимых границах. Звезды советуют не жалеть ресурсов и времени на дом, семью, помощь родителям и другим близким людям.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут довериться судьбе. Не стоит менять планы, маршруты, способы связи. В действиях лучше руководствоваться принципом минимализма, экономии сил и средств. Ближе к полуночи размеренное течение дел грозит вновь смениться сумятицей в ваших мыслях. Пищу для размышлений и предлог для разговора сегодня подбросит домашняя обстановка, партнер, семья или событие, созвучное вашим личным проблемам.