Гороскоп на 2-8 марта: астролог составила прогноз на неделю

6 марта Меркурий на ретрофазе входит в знак Водолея до 16 марта, в это время проявится максимальная свобода в сфере общения.

5 марта Венера в гармоничном аспекте с Меркурием ретроградным в Рыбах и переходит в знак Тельца, в статус своего управления. Этот аспект помогает выразить свои чувства и интересы, прийти к общему мнению в трудных семейных и личных вопросах.

6 марта Меркурий на ретрофазе входит в знак Водолея до 16 марта, в это время проявится максимальная свобода в сфере общения.

7 и 8 марта Венера – планета любви и комфорта в соединении с Ураном – планетой неожиданностей и революций, что дает неустойчивый эмоциональный фон, повышенную страстность и инстинктивность, но учитывайте и то, что такое поведение может способствовать напряжению во взаимоотношениях, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

ОВЕН

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Не особенно открыты к общению, возникает желание уединиться. В парных отношениях возникает раздражение. Старайтесь сдерживать свои эмоции, т.к. энергия напряженного аспекта пройдет, а осадок останется, если слишком явно проявлять отрицательные черты своего характера. Неблагоприятный период для официальных визитов, посещения инстанций. Возможны финансовые и деловые проблемы, потери, уменьшение прибыли. В этот период лучше не заключать долгосрочные договора, т.к. возможны просчеты, разочарование в предпринятых шагах или в планах.

ТЕЛЕЦ

Вам кажется, что все идет не по плану, возможен неожиданный поворот событий и необходимость отказа от привычной модели поведения. Проблемы в отношениях как делового, так и личного характера возникают из-за проявляемого недоверия, а также скупости. Многие в этот период склонны вступать в открытое противостояние. Особенно это касается отношений с руководством и влиятельными людьми. Сложно найти взаимопонимание, покровительство и финансовую поддержку. Возможны финансовые, имущественные и хозяйственные затруднения.

БЛИЗНЕЦЫ

Однообразие в общении, в работе, пребывание на одном месте быстро утомляют, нужна частая смена деятельности и обстановки. Для умственного труда данный период является неблагоприятным. Способность восприятия, усвоения получаемых знаний, память могут быть снижены. Ваши партнеры нарушают данные обязательства. Трудность в контактах, сумбурность происходящего вокруг вас, мешает в деловой жизни, при общении с высокопоставленными лицами, начальством и официальными организациями. Возможны ссоры с братьями и сестрами и младшими членами семьи, а также с детьми.

РАК

На ваших личных и семейных отношениях может негативно сказаться выдвижение на первых план своих эмоций и переменчивого настроения. Эмоции выходят на первый план, поражая своим богатством и тонкостью нюансов, но не позволяйте им завладеть вами целиком и одержать верх над разумом. Наступил период, когда можно и нужно доверять первому впечатлению, а первая промелькнувшая мысль оказывается наиболее верной. Вы также способны избежать многих неприятностей при условии доверия к своей интуиции, главное, не спутайте с мнительностью.

ЛЕВ

Постарайтесь заняться делами, которые требуют творческого подхода и фантазии. Подходящее время для посещения зрелищных и развлекательных мероприятий, «выхода в свет». Если этого нет, то лень и нежелание заниматься рутинной работой, могут привести к неэффективному использованию времени и потере благоприятных возможностей. Дела, касающиеся материальных ресурсов, развиваются не так, как вы планировали, и большое значение здесь имеет значение ваша щедрость и широта души, которые в этот период граничат с расточительностью.

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ДЕВА

В финансовой сфере и взаимоотношениях наступает благоприятный период. Эта неделя гармонии, вас сопровождает чувство уверенности в завтрашнем дне. Период благоприятен для деловой активности, общения с партнерами: публичных выступлений, рекламных мероприятий, переговоров, установления контактов, поиска поддержки влиятельных лиц, для деловых поездок, получения консультаций и др. Появляется возможность вступить в какое-либо общество, найти своих единомышленников. Эффективно проходят неформальные собрания и мероприятия.

ВЕСЫ

Стремление к эмоциональной свободе и независимости, как в личных, так и финансовых взаимоотношениях. Хороший период для установления деловых партнерских отношений с друзьями. Возможны новые внезапные и интересные знакомства или перерастание дружеских отношений в личные. Любые ранее запланированные дела сопровождаются хлопотами и необходимостью каких-то перемен. Благоприятное время для общественной деятельности, планирования, реализации перспектив, установления новых контактов.

СКОРПИОН

Вам свойственна эксцентричность и желание выделиться чем-то необычным, вы свободны в самовыражении. Возможна неожиданная выгода, одноразовые выплаты, подарки, открытие новых финансовых и социальных возможностей. Общественная деятельность приносит удовольствие. В этот период вы сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Возрастает стремление к лидерству, занятию ведущих постов. Открываются новые перспективы, поэтому возникает необходимость получения новых знаний.

СТРЕЛЕЦ

Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Возрастает желание подавлять партнера, утверждать свой авторитет, настаивать на своем мнении. Поэтому, по возможности, проведите эту неделю в уединении – так вы сохраните мир в семье и свое психическое здоровье. Отложите заключение сделок, обращения к руководству или проведение финансовых операций. Нервозность, плохое настроение, потеря бдительности могут привести к травматизму.

КОЗЕРОГ

Вы активны и напористы в поиске удовольствий и контактов с противоположным полом. Импульсивные действия, страстность, непредсказуемость для партнера, может вас подвести в плане сохранения мира в семье и гармонии в парных отношениях. Склонны вмешиваться в любые рискованные ситуации, совершать необдуманные поступки, и принимать поспешные решения. Стремление добиться всего сразу, превышая свои возможности, может привести к сильному внутреннему перенапряжению, потери энергии и плохому настроению.

ВОДОЛЕЙ

В контактах и связях становитесь очень активными и энергичными. При этом старайтесь воздержаться от опрометчивых обещаний. Хорошо проявляете себя в своей профессии, у него появляется творческая активность, уверенность в себе. Следите за тем, чтобы не было переутомления из-за связей и контактов, иначе раздражение и плохое настроение может привести к семейным конфликтам. С детьми не просто найти взаимопонимание, но старайтесь не допускать родительского давления по отношению к ним. Любые споры или разногласия с партнерами и членами семьи вы сможете решить путем переговоров.

РЫБЫ

Повышается ваша рассудительность и практичность, вы умудряетесь практически любую ситуацию оборачивать в свою пользу. Приходит решение по долго рассматриваемым вопросам, связанным с документами, бумагами, договорами, спорами. Обстоятельства этого периода затрагивают информацию о вас или предназначенную, прежде всего для вас. Появляется тяга к перемене мест, стремление к новым знаниям, вам хочется что-то изменить в своей жизни. Желание высказаться, продемонстрировать другим свои знания, приводят к новым знакомствам и контактам.