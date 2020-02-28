Гороскоп на 29 февраля: что ждет нас в день, который наступает раз в четыре года

В эту субботу лучше отказаться от чрезмерного обдумывания всего и всех. Такая установка сделает день удачным.

Гороскоп на субботу, 29 февраля 2020 года, предусматривает день, в который полезно будет избегать сплетен. Они принесут больше путаницы, чем выгоды.

Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы, пишет slovofraza.

Овен

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29 февраля ваши прошлые старания начнут приносить свои плоды. Те, кому повезет, получат в этот день награду. Не переживайте слишком сильно и не обременяйте себя мыслями. Дайте судьбе делать ее дела.

Телец

Не отказывайтесь от помощи других на работе и дома. Иначе будете иметь шансы вернуться к исходной точке из-за чрезмерной работы. Тайны других, которые вы случайно можете узнать, лучше держать при себе.

Близнецы

Близнецы откроют новые причины, которые будут стимулировать реорганизовать жизнь. Впрочем, не стоит заставлять окружающих выполнять ваши планы. Помните, что у каждого своя дорога и идти с вами по вашей люди должны лишь по собственному желанию.

Рак

Возможна потеря контроля над многими делами, особенно в вопросе работы. Не нужно принимать все обвинения на себя и единолично за все отвечать. Для расслабления вытащите друзей или партнера на прогулку или вечеринку.

Лев

Не удивляйтесь сегодня странным выходкам или идеям коллег. Сначала вы будете чувствовать себя так, будто вас втянуло в вихрь событий. Впрочем, сопротивляться нет смысла, дайте жизни течь своим естественным путем. Вы увидите, что это будет довольно весело и интересно.

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Дева

Составьте хороший и реалистичный план действий и наметьте цель. Не позволяйте страхам других отвлекать вас от того, что вы собираетесь сделать. И это касается не только работы, но и домашних дел. Вы добьетесь успеха, если будете доверять себе.

Весы

В этот день Весам стоит закончить затяжные дела, впрочем, настроения это может и не прибавить. Ощущение усталости и желание скрыться подальше будут вполне естественными, особенно для тех, кто получит порцию обвинений в проблемах других. Сделайте паузу для отдыха.

Скорпион

Давно утерянная находка в этот день может вернуться к представителям знака. Не помешает запланировать уборку дома. Вечер будет благоприятным для посиделок в дружеском кругу.

Стрелец

29 февраля Стрельцам повезет – они будут, как кошка с девятью жизнями. Также вы сможете увидеть четкий пример того, как ваши решения влияют на будущее. Возможно, вы задумаетесь о переменах, которые помогут вам стать более открытым.

Козерог

Сегодня Козерогам понадобятся мир и чувство безопасности. Вас может поразить услышанная история, которая к тому же сподвигнет вас к существенному изменению. Не обещайте себе проделать много работы, соразмерите ситуацию с вашими силами.

Водолей

Не позволяйте сегодня себе лениться и замедляться без надобности. Откажитесь от некачественного выполнения своей работы, потом вам будет трудно отмыть свою репутацию.

Рыбы

29 февраля Рыбы смогут начать смотреть на важные для них вещи под совершенно другим углом. Стоит довериться своей интуиции и начать действовать по-своему. Твердость в действиях будет приносить результаты.